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Республика
28 января 2018, 21:49
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В Бердигестяхе приступили к запуску тепла на магистральные сети

В данное время по информации главы Горного района Никиты АНДРЕЕВА, аварийные службы работают по утвержденному графику запуска тепла. Теплоноситель подан на магистраль к двум 12-ти квартирным домам от котельной Бердигестяхской средней школы и последовательно будет подаваться в остальной жилфонд. В соответствии с планом ведется монтаж передвижной модульной котельной, с опережением графика ремонтируется пострадавшая котельная «Районный исполнительный комитет».
На состоявшемся после 18.00 оперативном штабе с участием председателя правительства Евгения ЧЕКИНА и председателя республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА с представителями Почты России, Сбербанка и Ростелекома обсужден график по запуску тепла в административные здания. Местные органы власти в установленном порядке решают вопросы организации трудового процесса, формируется общественный совет из инициативных граждан, которые в том числе будут заниматься разъяснительной работой и оперативно информировать население.
Организована посменная работа ремонтного состава и доставка необходимых грузов. На утро 29 января запланировано заседание Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям в селе Бердигестях.

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Источник: Пресс-служба Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)
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