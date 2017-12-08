В Бердигестяхе открыли памятник братьям Даниловым

В этом году общественность республики отмечает 100-летие со дня рождения народного поэта Якутии Семена Данилова и 95-летие народного писателя Якутии Софрона Данилова. К памятной дате в поселке Бердигестях, что в Горном улусе, открыли памятник братьям, прославившим Якутию.

Трехметровый монумент установлен перед Центром духовности имени Даниловых.

Автором эскиза памятника является преподаватель Якутского художественного училища Ньургустаана Филиппова. Она воспроизвела момент обсуждения братьями литературного произведения: Семен сидит на скамейке с книгой в руке, а Софрон, приложив руку к груди, декламирует стихи.

Ньургустаана Филиппова рассказала, как рождался эскиз: «Я работала не одна, а в группе с моим мужем Николаем Филипповым и Дмитрием Петровым. Советами помогали коллеги-скульпторы Николаем Чочасовым, Данил Чучайсев и Михаил Стрекаловский. Начали работать в сентябре. Сперва было несколько вариантов, сначала на скамейке думала изобразить Софрона Данилова. Потом старшего брата заменил Семен».

Добавим, что в 2016 году в родном селе Даниловых Мытаахе перед местной школой установили бюст Софрона Данилова.