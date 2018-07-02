В Белой Горе пожарные спасли от огня 11 единиц техники

В поселке Белая Гора Абыйского улуса спасли от огня 11 единиц техники; пожар вспыхнул в воскресенье в гаражных боксах на улице Ефимова.

«На момент прибытия пожарных кровля здания гаража из бруса (оштукатуренное) горела открытым огнем», — говорится в сообщении пресс-службы государственной противопожарной службы Якутии.

Пожарные спасли от огня восемь КамАЗов, два УАЗа и один снегоход. Пострадавших нет.

В результате кровля гаражей сгорела по всей площади — 1 200 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.