В Белой Горе пожарные спасли от огня 11 единиц техники

В поселке Белая Гора Абыйского улуса спасли от огня 11 единиц техники; пожар вспыхнул в воскресенье в гаражных боксах на улице Ефимова.
«На момент прибытия пожарных кровля здания гаража из бруса (оштукатуренное) горела открытым огнем», — говорится в сообщении пресс-службы государственной противопожарной службы Якутии.
Пожарные спасли от огня восемь КамАЗов, два УАЗа и один снегоход. Пострадавших нет.
В результате кровля гаражей сгорела по всей площади — 1 200 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.
Источник: http://news.ykt.ru/article/74390
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