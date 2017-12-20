В Автодорожном округе завершилась спартакиада среди трудовых коллективов

В минувшие выходные на базе СОШ №3 состоялась традиционная cпартакиада среди трудовых коллективов Автодорожного округа.

Вот уже в течение трех лет активное участие в Спартакиаде принимают АО «ДСК», ОАО «Якутская птицефабрика», ООО «Колми», СОШ №3 и СОШ №19.

Соревнования проходили в три этапа. Команды боролись за победу в таких видах спорта, как волейбол и настольный теннис, также в этом году была включена эстафета «Веселые старты», которая проведена коллективом Детского (подросткового) центра города Якутска.

Торжественную церемонию открытия Спартакиады провел ведущий Василий Попов, а состязательный дух участников поддержал артист Театра эстрады Лоокуут.

С каждым годом коллективы подходят к соревнованиям с высоким уровнем подготовки. Главная цель проведения спартакиады была достигнута, представители различных предприятий и организаций сплотились, посвятили свои выходные дни занятиям спортом и здоровому образу жизни.

По итогам соревнований места в общекомандном зачете по итогам всех трех соревнований распределились следующим образом: 3 место – ООО «Колми», 2 место коллектив СОШ №3 и 1 место завоевала команда АО «ДСК».

Управление Автодорожного округа в свою очередь выражает признательность всем трудовым коллективам за активное участие в Спартакиаде, а также огромную благодарность сети магазинов «Хозмаркет», которые выступили главными спонсорами соревнований.