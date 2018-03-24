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24 марта 2018, 19:45
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В Автодорожном округе построят школу и детский сад

Проект по строительству новой школы на 990 мест и детского сада на 315 мест в жилом квартале «Прометей» представили главе города Айсену Николаеву. Выездное совещание с руководителем компании «Прометей» Григорием Сальвой, руководителями МУП «Теплоэнергия», Службы эксплуатации городского хозяйства и Департамента имущественно- земельных отношений глава столицы провел в ходе традиционного субботнего объезда.

Как отметил Айсен Николаев, проект трудоемкий, так как связан с масштабным сносом производственных зданий, расположенных в месте предполагаемого строительства, но, учитывая его важность для нового жилого микрорайона, он должен быть реализован.

Также глава города встретился с жителями домов по улице Автодорожная, которые попадают под зону отключения от централизованного теплоснабжения, в связи с оптимизацией котельной «Туймаада Лизинг». Глава города дал поручение рассмотреть все варианты решения этой проблемы, в том числе возможность газификации двух многоквартирных домов. При этом он подчеркнул, что условия жизни людей не должны ухудшиться.

Помочь в передаче ответственности по благоустройству прилегающей территории авторынка «Лера» попросило руководство авторынка. По их словам, несанкционированная торговля автомобилями, которая ведется на подъездах к рынку, мешает проезду транспорта и приводит к захламлению   прилегающей территории. Глава города эту инициативу поддержал и пообещал, что соответствующее решение будет принято.

Также во время объезда Айсен Николаев проверил ход подготовки к проводам зимы на озере Сайсары, которые традиционно организовывает Управа Сайсарского округа совместно с мебель-салоном «Виктория». Завершился объезд в Гагаринском округе, где глава принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых проводам зимы и пообщался с жителями округа.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА города Якутска.
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