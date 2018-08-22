В автоаварии на улице Чернышевского пострадала беременная

Вчера днем в результате ДТП на улице Чернышевского пострадали две женщины, одна из них беременна. 55-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» при повороте налево не пропустил встречную «Тойоту Короллу», которая ехала с большой скоростью.

По словам водителя автомобиля «Тойота Хайс», совершая поворот налево, он думал, что успеет завершить маневр. Расстояние между ними составляло 70-80 метров.

Его 27-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга и ушибы. Выяснилось, что девушка находится в положении.

Также телесные повреждения получила пассажирка «короллы».

По факту ДТП производится административное расследование.