В аварии из-за гололеда на Покровском тракте пострадал пассажир

Из-за несоблюдения водителем безопасной скорости в условиях гололеда пострадал пассажир.

19 апреля около 3 часов ночи в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что на Покровском тракте автомобиль совершил наезд на препятствие.

Установлено, что 21-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», на 4 км. Покровского тракта не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство наехало на опору уличного освещения.

Сам водитель и один пассажир травм не получили, чего не скажешь о 19-летней девушке, находившейся в момент ДТП на переднем пассажирском сидении не пристегнутой ремнем безопасности. Прибывшая на место ДТП карета скорой помощи госпитализировала ее с серьезными травмами в республиканскую больницу.

Медицинское освидетельствование, проведенное в кабинете врача – нарколога, не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. Молодой человек получил водительское удостоверение в 2015 году. Причину ДТП он пояснил тем, что во время движения транспортное средство занесло из-за лужи на дороге, которая в ночное время превратилась в наледь.

Несмотря на то, что на календаре уже середина весны, настоящая весенняя погода в Якутске пока не установилась. Температура воздуха колеблется от +5 до небольших заморозков, периодически выпадает снег. Прежде всего, необходимо помнить о том, что перепады температуры приводят к утренним и ночным гололедам. При этом растаявший за день снег замерзает на проезжей части тонким слоем, который увидеть во время движения зачастую невозможно.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.