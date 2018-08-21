В «Ассоциации строителей АЯМ» может появиться новая традиция

Неугасаемый костер Республиканского фестиваля авторской песни «Берег Дружбы-2018» в этом году организовывало ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Это, казалось бы, несложное дело на самом деле имеет очень важное значение в проведении фестиваля.

По традиции костер, который на торжественной церемонии открытия уважаемые люди фестиваля ежегодно зажигают от керосиновой лампы – символа творчества поэтов, не угасает все 3 фестивальных дня и 2 ночи. Костер собирает вокруг себя авторов, поэтов, гитаристов, исполнителей авторской песни.

В этом году помощь в завозе нужного количества дров оказала «Ассоциация строителей АЯМ». И не только. Коллектив принял решение подарить памятные сувениры с символикой предприятия тем участникам, которые вызовут наибольшее количество симпатий у коллектива Ассоциации АЯМ. Таковыми оказались ребята, которые перешли в этом году из детского фестиваля «Котофеевский» во взрослый фестиваль. Это Ульяна Зверева г. Алдан,Слугина Елизавета и Харченко Егор г. Нерюнгри, а также Вадим Красильников г. Томмот, который уже несколько лет назад перешел из «Котофеевского» и именно ему доверили право провести юных участников по дорожке славы. К слову все эти ребята стали лауреатами фестиваля этого года, обойдя многих талантливых взрослых исполнителей.

Подобные подарки были вручены также еще одной участнице из Нерюнгри, участникам из города Якутск и Мегино — Кангалаской делегации. Ведь именно на станции Нижний Бестях ведет работы «Ассоциация строителей АЯМ», а значит услугами компании непосредственно могут пользоваться те, кто получил подарки на этом незабываемом фестивале и, сидя у костра, пел любимые песни в кругу новых друзей.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.