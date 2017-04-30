В Арт-галерее «Ургэл» открылась выставка «Дети против пожаров»

6 апреля в 15:00 часов в Арт-галерее «Ургэл» состоялось торжественное открытие выставки детско-юношеских работ на противопожарную тематику «Дети против пожаров».

Всего выставлено около 500 призовых работ, участников республиканского конкурса «Неопалимая купина», который проходил с октября 2016 г. по февраль 2017 г.

В конкурсе приняло участие более 900 работ со всей республики: Алданского, Амгинского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Хангаласского и других улусов, а также из города Якутска и его пригородов: Жатая, Табаги, Хатасс, Кангаласс и других.

Хочется отметить, что с каждым годом количество участников растет, что говорит о том, что тема пожарной безопасности становится все актуальней и значимей на сегодняшний день.

В этом году в конкурсе приняли участие самые юные таланты нашей необъятной республики, которым едва исполнилось три года.

Это говорит о глубокой вовлеченности в творческий процесс не только детей, но также их родителей, которые с ранних лет прививают детям чувство гражданской ответственности и формируют первые представления о пожарной безопасности.

Благодарим участников, их родителей, а также всех, кто помогал в организации данной выставки: сотрудников арт-галереи «Ургэл», учащихся и их руководителей СОШ №1 п. Жатай и Саха гимназии г. Якутска.

Выставка пройдет с 26 апреля по 12 мая в арт-галерее «Ургэл». Торжественное закрытие выставки 12 мая. Приглашаем всех желающих!