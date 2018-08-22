В Арктическую зону включат еще восемь районов Якутии: Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский. Вопрос будет решен на федеральном уровне до конца года, сообщает РИА-Новости.

«Нами представлены дополнительные обоснования, в целом вопрос на федеральном уровне решается положительно. Надеюсь, в этом году вопрос по расширению Арктической зоны на федеральном уровне будет решен», -сообщил председатель регионального госкомитета по делам Арктики Прокопий Николаев.

Согласно федеральному законодательству в эту зону входят лишь пять приморских районов республики – Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский.

Одним из важных направлений работы республиканского госкомитета по делам Арктики на федеральном уровне является уточнение состава Арктической зоны Якутии.