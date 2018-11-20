В арктическом селе Тумат введена в работу новая котельная

В ноябре якутские энергетики завершили пусконаладочные испытания, подтвердив готовность нового ресурсоснабжающего объекта – механизированной модульной котельной (МКУ-7).

Новая котельная заменила старую с ручной подачей угля 1985 года постройки, она обеспечит бесперебойное теплоснабжение села Тумат, где проживает более 530 человек.

Энергетики отмечают, что строительство и запуск современного объекта теплогенерации в столь отдалённой местности стало возможным благодаря совместной работе всех заинтересованных служб предприятия, подрядчика и коллектива администрации поселка.

Для обеспечения жителей арктического села теплом все необходимые для строительства материалы, котловое оборудование теплоэнергетики завозили навигацией, автозимником и даже вертолетом – поэтапно на протяжении нескольких лет, строительство велось в условиях вечной мерзлоты и короткого северного лета.

Одновременно со строительством котельной было заменено более 1000 м пришедших в негодность тепловых сетей. Новые трубы – стальные, электросварные, ремонт в ближайшие десятилетия им не понадобится.

Строительство котельной и теплосетей проводилось за счет средств инвестиционной программы Теплоэнергосервиса, финансовая составляющая проекта – более 60 млн рублей. Кроме того, следующим летом компания продолжит строительство распределительных сетей, что позволит присоединить к централизованному теплоснабжению еще 37 домов.

Справка: Село Тумат находится в Усть-Янском улусе Якутии, центр Туматского национального наслега. Расположено за Северным полярным кругом, на правом берегу реки Торустах, в 160 км к северу от райцентра поселка Депутатский. Численность населения на 1 января 2010 года – 533 человек.