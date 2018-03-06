В апреле на экраны выйдет первый якутский фильм о зомби-апокалипсисе

Премьера картины о нашествии живых мертвецов на город Якутск состоится в апреле. Фильм «Республика Z» снял якутский режиссёр Степан Бурнашев. Для нашей республики это первая работа в жанре зомби-апокалипсиса.

Работа над картиной началась в сентябре 2016 года. Съёмочный процесс проходил как в Якутске, так и в районах республики. Идея фильма принадлежит режиссёру и сценаристу Алексею Амбросьеву.

Главных героев играют популярные якутские актёры Ирина Михайлова («Белый ягель»), Георгий Бессонов(«Кута») и Дмитрий Баишев («Герои», «Олох тугэннэрэ»). Также роль одного из основных персонажей досталась известному якутскому певцу Пётру Петрову, который является еще и звукооператором картины.

Сама картина будет длиться 87 минут, возрастное ограничение 16+. В фильме использовали немало техники и профессиональные материалы для устрашающего грима. Так что якутские зомби будут соответствовать голливудским.

«На данный момент идёт работа над спецэффектами и звуком. Сегодня вечером постер фильма появится во всех кинотеатрах. Трейлер выйдет к концу марта», – рассказал режиссёр фильма Степан Бурнашев. Первые фотографии и видео со съёмок можно увидеть на странице Instagram фильма: @republic_z_movie.

Изначально сюжет планировался как якутская версия популярных зарубежных фильмов про зомби. Возможно, в итоге он выйдет совершенно другим. Как ранее комментировал Амбросьев, фильм меняется в процессе: «Кино рождается три раза – при написании сценария, на съёмочной площадке и во время монтажа. Надеюсь, получится что-то молодежное и хлёсткое».

Премьера «Республика Z» планируется в начале апреля этого года. Отметим, что в фильме одну из ролей также сыграла журналист ЯСИА Вероника Аммосова.