В апреле Егор Борисов улучшил свой медиарейтинг

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2017 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2017 года.

Главы регионов Дальневосточного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений МедиаИндекс

1 0 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 4 988 34 882,7

2 0 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 2 759 24 245,4

3 0 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 1 544 11 292,3

4 +1 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 1 744 10 141,0

5 -1 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская обл. 1 279 8 427,8

6 0 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 1 244 5 984,5

7 0 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 683 3 458,2

8 0 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 622 2 813,1

9 0 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 426 1 582,1

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В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в апреле 2017 года стали глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, глава Республики Саха Егор БОРИСОВ и губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял участие в субботнике, на который пришел в куртке «класса люкс» от фирмы Louis Vuitton. Также Владимир Миклушевский выступил с отчетом о деятельности администрации Приморского края в 2016 году. Помимо этого, Владимир Миклушевский встретился с воспитанниками Уссурийского суворовского военного училища Министерства обороны в ходе рабочей поездки в Уссурийск.

Глава Якутии Егор Борисов выступил с докладом о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти республики за 2016 год. Также СМИ сообщали, что министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов приняли участие в запуске ВОЛС «Колымский экспресс».

Президент Владимир Путин провел плановую рабочую встречу с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко. Глава региона доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Помимо этого, Олег Кожемяко поблагодарил руководителей правоохранительных органов региона за активную работу по пресечению правонарушений.

В общем рейтинге глав регионов россии Егор Борисов оказался на 17 месте, на три позиции улучшив свой рейтинг в сравнении с мартом. Он располагается между губернаторами Севастополя и Иркутской области.

Главы регионов в апреле 2017 года:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений МедиаИндекс

1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 30 002 232 524,3

2 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 13 021 81 307,9

3 +15 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 11 699 80 571,5

4 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 8 704 75 638,0

5 0

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 9 562 67 322,3

6 -2 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 15 083 66 504,0

7 -4 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 9 862 66 060,7

8 new БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 5 398 52 954,5

9 -2 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 5 694 42 578,6

10 -1 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 5 441 36 410,2

11 -1 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 4 988 34 882,7

12 +1 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 4 982 33 619,2

13 +3 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 6 187 32 014,6

14 -2 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 3 736 31 580,5

15 +16 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 4 273 27 655,2

16 -1 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 4 419 25 066,2

17 +3 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 2 759 24 245,4

18 -7 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 3 883 23 858,9

19 +4 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 4 074 22 541,2

20 -6 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 2 717 22 357,2

21 -13 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 2 627 21 213,8

22 -5 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 4 109 20 964,6

23 +13 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 3 881 20 022,1

24 +5 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 6 556 20 008,5

25 +3 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 4 019 19 814,1

26 -5 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 2 384 19 376,7

27 +7 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская обл. 3 147 19 276,9

28 +36 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 3 426 18 920,2

29 new ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 2 440 18 808,1

30 -8 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 3 899 17 111,6

31 -7 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 2 884 16 586,9

32 -2 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 3 697 16 393,1

33 -1 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 082 16 079,2

34 -7 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 5 358 15 850,2

35 +14 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 3 108 15 685,6

36 +7 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 3 165 15 201,6

37 +3 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 3 481 15 061,1

38 +7 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 3 415 14 771,2

39 +20 ЗИМИН Виктор Михайлович Хакасия 2 304 14 157,8

40 -21 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 2 492 13 986,7

41 -15 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 2 699 13 899,3

42 +5 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 2 496 13 081,4

43 -18 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 4 068 12 974,3

44 +13 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 2 028 12 291,5

45 +28 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 615 12 043,5

46 +5 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 2 626 11 853,6

47 +9 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 3 049 11 703,1

48 +10 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 1 921 11 409,0

49 -12 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 3 387 11 301,9

50 -8 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 1 544 11 292,3

51 -13 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 2 882 11 077,1

52 -2 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 2 539 10 569,0

53 -9 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 3 112 10 256,2

54 -21 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 2 730 10 247,1

55 -2 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 1 744 10 141,0

56 -17 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 2 289 10 083,4

57 -2 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 1 745 9 624,7

58 +20 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 278 9 280,5

59 -5 ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 1 512 9 264,2

60 -19 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 234 9 186,7

61 -13 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 1 279 8 427,8

62 -10 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 2 147 8 288,1

63 -3 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия — Алания 2 043 8 213,0

64 -18 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 1 894 7 905,8

65 +1 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 1 371 6 931,1

66 +8 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 1 646 6 825,3

67 -32 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 1 899 6 294,1

68 -5 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 4 154 6 142,3

69 -1 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 614 6 015,0

70 -9 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 1 244 5 984,5

71 -1 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская обл. 1 401 5 162,4

72 -7 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 1 337 4 926,1

73 +2 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 1 215 4 554,4

74 -3 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 1 144 4 345,1

75 -6 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкария 1 259 4 327,2

76 -9 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 591 4 188,1

77 +7 СИТНИКОВ Сергей Константинович Ивановская обл. 1 705 3 866,1

78 -2 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Костромская обл. 1 442 3 686,2

79 -2 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская обл. 1 396 3 554,4

80 +2 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий АО 1 055 3 548,1

81 -9 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 683 3 458,2

82 -1 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 1 189 3 195,0

83 -4 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 622 2 813,1

84 -1 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 426 1 582,1

85 -5 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Алтай 484 1 147,9

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии».

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

• влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 40 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.

О КОМПАНИИ «МЕДИАЛОГИЯ»:

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.