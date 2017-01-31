В АО «Сахаэнерго» на выгодных условиях требуются водители со своим автотранспортным средством для перевозки топлива в Усть-Янский район. Необходимая техника:

— нефтеналивная техника повышенной проходимости на базе автомашин УРАЛ, Камаз с экипажем; — самосвальная или бортовая техника с экипажем для перевозки сыпучих грузов (уголь);

— тяжелая бульдозерная техника типа Shantui SD23 (или аналог), или путепрокладчики типа БАТ-2 с экипажем, имеющим опыт по пробивке зимних автомобильных дорог для организации расчистки и обустройства подъездных путей.

Затраты по перебазировке техники до места работы будут компенсированы.

Тел.: (4112) 49-35-85

Тел.: 8-924-173-53-53

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»