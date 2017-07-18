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Происшествия
18 июля 2017, 15:03
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В Амурской области в ДТП погибли якутяне

Авария произошла поздним вечером 17 июля.

Информация о погибших в результате ДТП двух жителях Якутии в Амурской области появилась в ряде СМИ. Как стало известно нашему агентству, действительно 17 июля в 23.20 в Свободненском районе автомобиль Ssang Yong Istana с якутскими номерами совершил столкновение с ГАЗом. Более подробно ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

«Водитель Ssang Yong Istana проживает в Якутии, в его автомобиле находились три пассажира, две девушки погибли. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП», — добавили в пресс-службе.

В 23.20 часа в Свободненском районе предварительно установлено, что водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Ssang Yong Istana, при проезде нерегулируемого перекрестка, не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ, который двигался по главной дороге. В результате две женщины-пассажирки погибли на месте происшествия.

Трое человек — водитель, женщина-пассажир с автомобиля Ssang Yong Istana и пассажир с автомобиля ГАЗ с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

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Источник: http://yakutiamedia.ru/news/606819/
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