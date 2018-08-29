В Амгинском улусе появились клопы-гребляки

28 августа в Амгинскую инспекцию охраны природы поступила информация о том, что на территории Алтанского наслега обнаружены неизвестные насекомые.

Амгинской инспекцией охраны природы совместно с Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) было решено образцы насекомых направить на исследование в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в г. Якутск.

Как подтвердили в данном Институте, это клопы-гребляки из семейства corixidae. По словам ученых-энтомологов, раньше в Амгинском улусе и Центральной Якутии наблюдались случаи «кориксидных дождей».

«В 1917-20 гг. регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 км от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции», — сообщили ученые.

Гребляки (лат. Corixidae) – семейство насекомых из отряда полужесткокрылых. В семействе описано около 550 видов. Клопы мелких и средних размеров; в длину достигают от 1,5 до 15 мм. Клопы бывают как растительноядные, так и хищники.