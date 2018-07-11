В Амгинском улусе подсчитали количество необходимых стройматериалов для восстановительных работ

Одним из острых вопросов по ликвидации последствий весеннего паводка является необходимость приобретения стройматериалов в больших объемах пострадавшими от весеннего паводка жителями Амгинского района Якутии. Их количество уже подсчитано, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой администрацию района.

Так, по окончательным подсчетам на сегодня в перечень необходимых стройматериалов для проведения аварийно-восстановительных работ подтопленных жилых домов входят лафет, брусья, доски обрезные, кирпичи, теплоизоляционные плиты из базальтового волокна, изоспан, ДВП, пенопол, фанера, стеклопакеты, профилированные листы.

«По состоянию на 1 июля, в Амгинском районе для нужд пострадавших организациями и индивидуальными предпринимателями заготовлено 3,5 тысяч куб.м. лесоматериалов, в том числе в Амгинском наслеге – 815, Амгино-Нахаринском – более тысячи, Мяндигинском – 100, Бетюнском – 250, Абагинском – 300, Майском – 1050. Также по району заготовлено 305 куб.м. пиломатериалов, в том числе в Амгинском – 60, Амгино-Нахаринском – 70, Майском – 175/», — сообщили в администрации района.

По предоставленным муниципальными образованиями заявкам в данный момент администрацией района совместно с министерством архитектуры и строительного комплекса РС (Я) активно отрабатываются вопросы перевозки дополнительных стройматериалов.

При этом необходимо подчеркнуть, что строй-, пило- и лесоматериалы не являются гуманитарной помощью.