В Амгинском районе открыта ледовая переправа

В Амгинском районе открыта ледовая переправа «Амга — Чакыр» р. Амга до 5 тонн. Также допущено повышение грузоподъемности на ледовых переправах в Якутске, Жиганском и Сунтарском районах: «Хатассы — Павловск» р. Лена – до 10 тонн ;

; «Жиганск — Аэропорт», р. Стрекаловка – до 30 тонн ;

; «Тюбяй — Шея», р. Вилюй – до 10 тонн ;

; «Илимнир — Хадан», р. Вилюй – до 10 тонн ;

; «Сунтар — Туойдах», р. Вилюй – до 10 тонн. Всего на территории республики эксплуатируются 23 ледовые переправы. Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС (Я)

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