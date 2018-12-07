В Амгинском районе открыта ледовая переправа «Амга — Чакыр» р. Амга до 5 тонн.
Также допущено повышение грузоподъемности на ледовых переправах в Якутске, Жиганском и Сунтарском районах:
- «Хатассы — Павловск» р. Лена – до 10 тонн;
- «Жиганск — Аэропорт», р. Стрекаловка – до 30 тонн;
- «Тюбяй — Шея», р. Вилюй – до 10 тонн;
- «Илимнир — Хадан», р. Вилюй – до 10 тонн;
- «Сунтар — Туойдах», р. Вилюй – до 10 тонн.
Всего на территории республики эксплуатируются 23 ледовые переправы.
Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС (Я)