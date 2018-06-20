В Амгинском районе должники расплатились со своими долгами

Несколько злостных неплательщиков из Амгинского района полностью погасили свои долги в ходе очередного рейдового мероприятия судебных приставов-исполнителей Амгинского РОСП Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей и имущественного налога с физических лиц.

Гр. А. задумался об уплате алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка только после составления судебным приставом-исполнителем административного протокола по ст. 5.35 КоАП за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Судебный пристав-исполнитель произвел расчет задолженности по алиментам на общую сумму свыше 22 тыс. рублей. В конце прошлого месяца мужчина погасил свою задолженность в полном объеме, и обязался в дальнейшем помогать своему ребенку продуктами и необходимыми вещами. В данное время гражданин состоит на учете в Центре занятости.

Также в ходе этого рейда другой должник, гр. С., после того, как судебный пристав-исполнитель наложил арест на его имущество (ЖК-телевизор, мебель, морозильная камера, сотовый телефон) на общую сумму 10 тыс. рублей, на месте погасил свой долг по имущественному налогу на общую сумму свыше 37 тыс. рублей, включая исполнительский сбор в размере свыше 4 тыс. рублей за несвоевременное исполнение судебного решения об уплате налога.