В Якутии загорелся центр красоты

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 ноября 2018 г. в 00.16. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в строение технического назначения на ул. Сосновая с. Бердигестях Горного района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения – через восемь минут, открытым огнем горела кровля. В результате пожара огнем повреждена вентиляционная труба на площади 2 пог.м. и потолочное перекрытие на площади 0,5 кв.м. Предполагаемая причина пожара явилось попадание искры в вентиляционную трубу. Виновник и ущерб устанавливаются.

29 ноября 2018 г. в 03.33. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Мелиораторов с. Мындааба Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через шесть минут, горела стена квартиры. В результате пожара огнем повреждены стена и потолок в квартире на площади 20 кв.м. Предполагаемая причина пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательного прибора. Ущерб устанавливается. Пожарными спасен дом.

29 ноября 2018 г. в 06.01. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Саввы Сергеева с. Мырыла Чурапчинского района. К моменту прибытия добровольной пожарной команды – через восемь минут, шел дым. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади и два автомобиля. Общая площадь пожара 70 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

29 ноября 2018 г. в 10.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном центре красоты на ул. Короленко с. Амга Амгинского района. К моменту прибытия пожарного подразделения – через четыре минуты, был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена котельная на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

29 ноября 2018 г. в 14.57. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строении технического назначения на ул. Мира с. Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через четыре минуты, шел дым и открытый огонь с чердачного помещения. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 3 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!