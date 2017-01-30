В Алмазном при пожаре пострадал человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

30 января 2017

п. Алмазный Мирнинский район. На пульт «01» в 00.08. поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Молодежная, спустя пять минут пожарные расчеты прибыли на место пожара из окон был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждены две квартиры внутри по всей площади, общая площадь пожара составила 50 кв.м. На пожаре имеется пострадавший. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарно-спасательными подразделениями спасены две квартиры. С места пожара эвакуировались 3 человека.

п. Усть-Мая Усть-Майский район. В 20.25. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Пушкина. Спустя две минуты пожарные прибыли на место горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади 30 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!