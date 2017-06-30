В Алмазэргиэнбанке прошли переговоры с китайской строительной компанией

Город Якутск посетили представители крупной китайской компании, работающей в сфере строительства, «Чайна Стэйт Констракшн (Ру) Ко. Лтд.» господин Чэнь Вэньфэн, заместитель генерального директора, руководитель проекта, и господин Го Бяо, помощник руководителя проекта.

Председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева провела рабочую встречу со строителями и обсудила с ними возможные перспективы сотрудничества и партнерства.

Компания «Чайна Стэйт Констракшн (Ру) Ко. Лтд.» – одна из крупнейших компаний на международном рынке недвижимости, занимающая 27 место в списке Топ-500 в мире — вступила на российский рынок в 1995 году и на данный момент интересуется расширением деятельности, в частности на Дальний восток. Республика Саха (Якутия) на сегодня является ведущим регионом России по объёму ежегодно вводящегося жилья, и столь активный рынок, несомненно, представляет интерес для одного из мировых лидеров в сфере строительства и реализации недвижимости. Алмазэргиэнбанк, как ведущий финансовый институт развития экономики республики, может стать уникальным посредником в инвестиционной деятельности китайской компании.

Алмазэргиэнбанк вкратце ознакомил гостей со своими инвестиционными проектами в сфере недвижимости, такими как: строительство многофункционального бизнес-центра на 203 квартале; строительство центра художественной гимнастики; производственный кластер для ювелиров и диамантеров в ТОР Кангалассы. Господин Чэнь Вэньфэн и господин Го Бяо проявили искренний интерес к проектам Алмазэргиэнбанка. «Чайна Стэйт Констракшн (Ру) Ко. Лтд.», как и Алмазэргиэнбанк, активно работает в рамках ГЧП, а их основным акционером также является государство, в лице Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

«Нам рекомендовали (посетить) Якутию, ведь здесь большой и хороший рынок. Если у вас будут ещё какие-то вопросы или предложения, мы с радостью будем готовы их обсудить», – предложил господин Чэнь Вэньфэн.

«Мы надеемся, что в лице «Чайна Стэйт Констракшн (Ру)Т Ко. ЛТД.» мы найдём добрых партнёров, и будем в дальнейшем развивать наши отношения», – выразила надежду Председатель Правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева.