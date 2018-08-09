В Аллаиховском районе подростки украли из магазина сладости

В ОМВД России по Аллаиховскому району обратился директор одного из местных магазинов с заявлением о том, что неизвестные лица проникли в магазин, путем взлома замка входной двери и похитили продукты питания.

Прибывшие на место происшествия полицейские, ознакомившись со списком похищенного, пришли к выводу, что вероятнее всего в торговое помещение проникли несовершеннолетние. Среди похищенной продукции были в основном сладости: конфеты, жевательные резинки, соки и печенья.

Подозрения полицейских подтвердились в ходе розыскных мероприятий. Выяснилось, что в ночное время суток в магазине побывали 12-ти и 13-летний подростки. Поведение подростков и причины, побудившие их к совершению антиобщественного деяния, будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних района.