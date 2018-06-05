В Алданском районе женщина не заметила большегруз из-за дорожной пыли

Печальных последствий в серьезном ДТП удалось избежать благодаря ремням безопасности и детскому автокреслу.

4 июня в районе двух часов дня в Алданском районе на 795 км. автомобильной дороги «Лена» произошло столкновение легковушки и большегруза.

По прибытию нарядов ДПС было установлено, что 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Пробокс», не выдержала безопасную скорость движения и дистанцию до впереди следовавшего грузовика «Хово» и совершила с ним столкновение.

В результате дорожного происшествия различные травмы получила сама автоледи и ее 9-летняя дочь.

Причину аварии автомобилистка пояснила, что во время движения не заметила грузовик из-за образовавшегося на дороге столба пыли. Оба водителя были трезвы.

Как правило, причиной большинства ДТП становится неправильно выбранная скорость: обнаружив на дороге препятствие, водитель попросту не успевает затормозить. Чтобы обезопасить себя необходимо выбирать оптимальную, с учетом дорожных и климатических условий, скорость движения. Если видимость ограничена дорожной пылью, строго выдерживайте необходимый безопасный интервал.