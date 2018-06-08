В Алданском районе завершается эвакуация фрагментов ракет-носителей

В Алданском районе завершаются работы по эвакуации фрагментов створок головных обтекателей ракет-носителей «Союз-2». Сегодня рабочая группа вылетела в РП 983 для транспортировки последнего фрагмента. Ранее было вывезено 14фрагментов, из 15 обнаруженных.

По словам госинспектора Алданского комитета охраны природы Петра Иванова, фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей оказались в труднодоступном месте.

«Поиски усложняли густой лесной массив и горные склоны. Из-за этого эвакуация фрагментов с места обнаружения до вертолетной площадки, расстояние до которой иногда составляло 2-3 км, проводилась в пешем порядке. На месте падения фрагментов специалистами Минприроды РС(Я) отобраны пробы природных сред», — сообщил он.

Напомним, с 15 мая в республике возобновились работы по поиску и вывозу из районов падения фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей «Союз-2» в Вилюйском и Алданском районах.