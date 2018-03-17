В Якутии в результате ДТП погибли мать с двумя детьми

17 марта около 12 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что автомобильной дороги «Лена» примерно на 535 км. (в 120 км. от г. Алдан) произошло столкновение двух транспортных средств. Сообщалось о погибших.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя со стороны г. Алдан, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на встречную полосу движения и совершило столкновение с автомобилем «Ниссан Патрол».

В результате ДТП женщина и двое ее дочерей 2012 и 2017 годов рождения, находившиеся в салоне легковушки, от полученных травм скончались на месте происшествия. Глава семейства, управлявший «Тойотой», с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

В настоящее время для выяснения причин и обстоятельств автоаварии, а так же извлечения тел погибших проводятся работы. На место происшествия выехала следственно – оперативная группа.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть предпринять меры, вплоть до остановки транспортного средства. Помните, что в условиях зимней скользкости и снежной пыли необходимо, в первую очередь, соблюдать безопасный скоростной режим.