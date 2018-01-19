В Алданском районе в результате ДТП погибли два человека

19 января около 4 часов на 618 км. федеральной автомобильной дороги Лена произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля Тойота Гайа, следуя со стороны Нерюнгринского района, на спуске с опасным поворотом не справился с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и совершило столкновение с грузовым транспортом Вольво.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия, один пассажир госпитализирован.

Причины и обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в предстоящие выходные дни в ряде районах республики ожидаются понижение температуры, метель, порывистый ветер до 17-22 м/с., местами выпадение снега и туман.

Госпвтоинспекция настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок.

В условиях недостаточной видимости (туман, снежная пыль на трассах, густые выхлопные газы) очень сложно заметить пешехода или другой автомобиль, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Перед выездом не забудьте проверить исправность внешних световых приборов.