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3 декабря 2017, 11:26
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В Алданском районе стартовали соревнования Worldskills 2017

В Алданском политехническом техникуме 30 ноября состоялось торжественно открытие районных отборочных соревнований профессионального мастерства по стандартам Worldskills 2017.

В актовом зале собрались представители предприятий Алданского района: Публичное Акционерное Общество «Селигдар», Акционерное Общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания «Южно-Якутские электрические сети», Открытое Общество «Алданзолото» ГРК, студенты, преподаватели политехникума и гости в лице школьников, и их сопровождающих педагогов.

В фойе техникума работала регистрационная комиссия, каждый получал полезный памятный подарок: блокнот, ручку для заметок, программу мероприятий на три дня, буклет программы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в АПТ на 2018-2019 учебный год и проспект многофункционального центра прикладных квалификаций.

Со словами приветствия и напутствия выступили глава Алданского района Северин  Поздняков, директор Алданского политехнического техникума, доцент, кандидат педагогических наук, отличник образования Республики Саха (Якутия) Лилия Иванова и начальник сетевого района Алданский район Электрических сетей Олег Мартель.

В этом году более двадцати молодых представителей рабочих профессий поборются за право называться лучшими в своей сфере по трём компетенциям.

В компетенции «Электромонтаж» от предприятия АО «ДРСК ЮЯЭС» участие принимают Павел Докторов – электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Томмотского участка распределительных сетей, Владимир Михайлов – электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда, Артём Чалкин – электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда.

От ПАО «Селигдар» участвуют Павел Агуревин – электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, Сергей Платонов – электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования;

ОТ ОАО «Алданзолото ГРК» — Вячеслав Благодарный – электромонтажник-наладчик.

Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта» представлена от ПАО «Селигдар»  Вячеславом Заниным – слесарем по ремонту автомобилей. От ОАО «Алданзолото ГРК» —  Максимом Мериновым — слесарем по ремонту автомобилей. От АО «ДРСК ЮЯЭС»:  —Николаем Авериным – водителем автомобиля 5 разряда группы механизации и хозяйственного обслуживания Томмотского участка распределительных сетей. Алданский политехнический техникум в этой компетенции представляют Михаил Чеботарь – студент группы ТОР-151, Максим Рыбкин – студент группы ТОР-151, Алексей Багин – студент группы ТОР-141.

 

В компетенции «Сварочные технологии» участвуют Владислав Кузьмин – электрогазосварщик, занятый на резке  и ручной сварке (ПАО «Селигдар»); Алексей Оксаний (ОАО «Алданзолото ГРК»);

Богдан Миронов – мастер производственного обучения (Алданский политехнический техникум), Евгений Швецов — студент группы ЭГС- 161 (Алданский политехнический техникум), Игорь Фламберг – студент группы ЭГС-161 (Алданский политехнический техникум).

Оценивать работу участников будут эксперты, опытные специалисты предприятий и педагоги политехникума.

«Мы – участники отборочного чемпионата WorldskillsRassia-2017 обязуемся соблюдать правила, по котором он проводится, обещаем соревноваться честно в равной конструктивной борьбе и верим, что знания и опыт, приобретённый на чемпионате помогут нам стать высококлассными профессионалами будущего», — выступил от имени студентов политехникума Михаил Чеботарь.

Творческие номера в честь открытия профессиональных соревнований подарили гостям Евгений Килин, Виктория Кыймина, вокально-инструментальный ансамбль Алданского политехникума и танцевальный коллектив Алданского политехникума «Мега Драйв».

В этот же день на базе политехникума для работодателей, представителей бизнеса, общеобразовательных школ и органов муниципального образования была организована деловая программа с обсуждением актуальных вопросов подготовки кадров, профориентации и профессиональной навигации.

Для школьников прошли экскурсии по главному корпусу, музею и соревновательным площадкам техникума. Ребята посмотрели учебные аудитории, увидели конкурсантов и экспертов в работе, а некоторые даже «примерили на себя» роль настоящего сварщика.

Не первый год на базе Алданского политехнического техникума проводятся районные отборочные соревнования Worldskills, — отметила директор Лилия Иванова. — Количество участников только возрастает. Якутия, в лице наших молодых специалистов, вносит существенный вклад в развитие экономики целой страны. В эти три волнительных и интересных дня конкурсантам необходимо проявить опыт, профессиональные знания, смелость и уверенность в себе. Каждому желаем удачи. Пусть победит сильнейший»!

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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