В Алданском районе состоялось торжественное чествование счастливых супружеских пар

В зале бракосочетаний Алданского ЗАГС 10 июля царила по- настоящему праздничная атмосфера. Семейные пары собрались вместе, чтобы получить поздравления, поделиться секретами долгих и прочных отношений. Красивые, нарядные, любящие и любимые половинки одного целого получили из рук главы МО «Алданский район» Северина Позднякова памятные медали, приветственные адреса, ценные сертификаты и букеты цветов.

Социальное управление администрации МО «Алданский район» отметило несколько супружеских пары.

Семьи, отмечающие юбилейные даты свадеб в 2018 г.:

Филимоновы Анатолий Константинович и Людмила Андреевна (годовщина — 50 лет);

Ткачевы Александр Васильевич и Елена Васильевна (годовщина – 30 лет)

Стуканевы Александр Геннадьевич и Наталья Валерьевна (годовщина – 25 лет)

Семью, получившую в 2018 г. медаль «За любовь и верность»:

Козловы Михаил Александрович и Ирина Николаевна

Молодоженов:

Фалины Александр Игоревич и Ирина Николаевна

Дындарь Павел Михайлович и Эльвира Михайловна

Афанасьевы Владимир Иванович и Татьяна Геннадьевна

Обращаясь с приветственным словом к присутствующим в зале супружеским парам, глава МО «Алданский» район Северин Поздняков отметил высокое предназначение института семьи в жизни каждого человека и пожелал собравшимся влюбленным долгих и счастливых лет.

Супружеская пара Филимоновых, прожившая в любви и согласии уже 50 лет, обращаясь к новобрачным, рекомендовала в отношениях друг с другом не держать зла, а строить семью, опираясь на любовь, верность и общность интересов.

Благодарственным письмом от Союза женских организаций Республики (Саха) Якутия за активную гражданскую позицию была награждена Елена Васильевна Ткачева, общественный представитель уполномоченного по правам человека в РС (Я) по Алданскому району. Говоря о секретах своего 30 – летнего семейного счастья, Елена Васильевна подчеркнула, что их с супругом семейная лодка плыла в сопровождении веры, надежды и любви: «Мы слышали и слушали друг друга».

Желаем дорогим алданцам семейного счастья, здоровья и благополучия. Пусть крепкой будет каждая семья!