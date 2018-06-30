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30 июня 2018, 18:14
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В Алданском районе состоялась церемония открытия Ысыаха Олонхо

В культурно-этнографическом комплексе «Сэвэки» города Алдана, 30 июня 2018 года, состоялось торжественное открытие республиканского «Ысыаха Олонхо-2018». Ысыах, посвященный якутскому героическому эпосу, в этом году отмечается в XII раз. В церемонии приняли участие народные депутаты республики во главе с председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александром Жирковым.

По традиции торжество началось с обряда встречи гостей, проведенного по обычаям эвенков, русских и якутов — трех народов, населяющих Алданский район.

Далее в тюсюлгэ вступили почётные гости: временно исполняющий обязанности главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель Национального организационного комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо Александр Жирков, председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн, государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов, глава Алданского района Северин Поздняков, народные депутаты республики, члены правительства, представители Конституционного суда Якутии, городского округа «город Якутск», главы муниципальных образований региона, председатели улусных собраний, почетные гости республиканского национального праздника Ысыах Олонхо.

Театрализованное представление началось с приветствия главных героев ысыаха – олонхосутов. На центральную трибуну вышли известные сказители героического эпоса из различных районов республики. Это олонхосуты-импровизаторы Анфиса Авелова (Алданский район), Семен Иванов – Чочу Сэмэнэ (Вилюйский улус), Иван Григорьев (Мегино-Кангаласский улус), Владимир Данилов (г. Якутск), Аркадий Захаров (Мегино-Кангаласский улус), Василий Иванов – Чиллэ Баьылай (Нюрбинский улус), Валентин Исаков (г. Якутск), Дмитрий Кривошапкин (Намский улус), Николай Сафонов – Дьырылы (г. Якутск), Николай Тарасов (Чурапчинский улус), Никандр Тимофеев (Сунтарский улус), Петр Тихонов (Мегино-Кангаласский улус) и Дарья Осенина (Усть-Майский район). Их пригласили занять места у подножия древа Аал Луук мас. Затем слово взял эвенкийский сказитель нимнгакан, который, обращаясь к почетным гостям торжества, призвал начать ысыах на земле золотого Алдана.

Во время церемонии открытия были представлены различные обряды. Алданский улус богат своими историческими, материально-культурными памятниками. Коренные алданские эвенки по праву гордятся своими сказителями, одним из которых является Николай Гермогенович Трофимов, эвенкийский сказатель – нимнгакан из села Кутана, автор и исполнитель крупнейших эпических произведений эвенков. Театрализованное представление по мотивам эвенкийского эпоса в его исполнении о Небесном охотнике, которого высшие боги поселили на срединной земле, Дулин Буга, стал центральным действием праздника. Красочное  и динамичное представление завершилось исполнением эвенкийского кругового икэвуна «Манчорай».

После на торжественную церемонию водружения символа Ысыаха Олонхо «Ытык Дуо5а» были приглашены временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, спикер парламента республики, председатель Национального организационного комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению Второго Десятилетия Олонхо Александр Жирков и глава Алданского района Северин Поздняков.

«95 лет назад именно отсюда начиналось развитие нашей Якутии. Сегодня мы видим, что многонациональный Алданский район является флагманом промышленного развития республики. Кроме этого, есть прекрасные достижения в культуре, спорте, образовании. Сегодня Алдан – яркий пример дружбы народов. Долг каждого из нас — чтобы люди жили богато и счастливо. Для этого есть все: природные ресурсы, огромная территория, умные и смелые люди. Вместе мы сделаем республику, наши города и села самыми лучшими в нашей стране» — сказал врио главы республики Айсен Николаев.

«Наш народ через тысячелетия пронес традиции гостеприимства и благопожелания предков. На ысыах созывали всех самых близких и дальних гостей, в этот день прекращались ссоры и междоусобицы. Сохраняя все традиции, Ысыах Олонхо сегодня выступает символом дружбы и солидарности. В этот день наши древние предки просили благословения и благоденствия всем, кто находился рядом. Пусть он принесет счастье и благополучие каждому гостю Ысыаха Олонхо», — отметил в своем поздравлении Александр Жирков.

Спикер парламента республики выразил слова благодарности эвенкийскому сказителю Николаю Трофимову, произведения которого стали вдохновением для театрализованного представления на открытии ысыаха: «Он с 12 лет начал собирать эпическое наследие своего народа и сделал так, что эпос его родного народа сегодня дошел до читателя и вошел в десятку самых древних и самых содержательных произведений эпического наследия страны», — сказал он.

Почетной грамотой Национального комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению Второго Десятилетия Олонхо Александр Жирков наградил исполнителя олонхо, руководителя филиала Республиканской общественной организации «Ассоциации Олонхо» в городе Якутске Иннокентия Птицына. Он также вручил Благодарственное Письмо Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ветерану труда, Дархан этээччи Республики Саха (Якутия) Афанасию Алексееву, Благодарность Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) главе муниципального образования город Алдан Александру Бугай, Почетную грамоту Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) начальнику муниципального учреждения «Управление культуры и искусства МО «Алданский район» Анастасие Помалейко.

Глава Алданского района Северин Поздняков также поздравил с торжественным открытием двенадцатого Ысыаха Олонхо, подчеркнув, что главным богатством Алданского района являются люди, которые добывают полезные ископаемые, строят и украшают землю Олонхо.

В завершение торжественной части почётные гости и жители Алданского района станцевали праздничный осуохай.

В этом году, по словам организаторов, Ысыах Олонхо собрал более 4 тысяч гостей из 30 улусов Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска и зарубежных стран, не считая жителей района и волонтеров.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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