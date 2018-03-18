В Алданском районе сквозь метель открыли выборы спешащие на трудовую вахту

Первые голоса в Алданском районе по традиции отдали те, кто спешил на трудовую вахту, ветераны, руководители района и города, депутатский корпус. Все 28 участков открылись в этот день для избирателей. Как и положено, на всех участках присутствуют наблюдатели, среди которых представители общественных организаций, лидеры женсовета и отделения ЯРО ВОД «Матери России» в Алданском районе. Несмотря на плохие погодные условия и разыгравшуюся в этот день метель, а так же низкий температурный режим в домах, алданцы спешат сделать выбор.

На участках, расположенных в культурных заведениях в этот день проходят концерные программы с участием коллективов Государственного концертного оркестра Якутии, народных коллективов района и самодеятельности. На некоторых участках подошли к организации голосования с творческим походом. Например, море приятных эмоций дарит тантамареска на тему Дружбы народов, установленная в Центре семейного устройства, а в районном Дворце культуры установлены урны еще и для голосования по благоустройству общественных пространств в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Активными волонтерами являются студенты Алданского политехнического техникума.