В Алданском районе пройдет «День потребителя»

7 декабря Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнерго) проведет прием потребителей коммунальных услуг в городах Томмот, Алдан, а также в поселке Нижний Куранах в Алданском районе Якутии.

На вопросы жителей ответят генеральный директор и специалисты Теплоэнергосервис.

7 декабря прием потребителей пройдет по следующему графику:

с 9.00 до 11.00 ч. по адресу: г. Алдан, офис АФ Теплоэнергосервис, ул. Октябрьская, д 36, 2 этаж, кабинет директора;

с 11.40 до 13.40 ч. по адресу: п. Нижний Куранах, ДК «Металлург», 1 этаж, малый зал;

с 14.40ч. до 16.40 ч. по адресу: г. Томмот, клуб «Слюдяник», ул. Захарова, д.12.

Для удобства потребителей предлагается предварительная запись по телефону: 34 – 112. Теплоэнергетики проверят решение проблем по ранее поступившим обращениям, проведут консультации по интересующим вопросам. Информация об итогах «Дня потребителя» будет направлена в управляющие компании, главам поселений и размещена в районных газетах, а также на сайте Якутскэнерго.

В случае если потребитель в день проведения акции не сможет обратиться с интересующим его вопросом, он вправе это сделать в любой рабочий день при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта) по личному заявлению и в порядке живой очереди к интересующим специалистам.