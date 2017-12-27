В Алданском районе прошло первенство по боксу памяти Игоря Шахова

Более 100 спортсменов сразились за звание лучшего боксера Открытого Первенства Алданского района по боксу среди возрастных групп памяти Игоря Романовича Шахова. Захватывающие спарринги длились в течение трех дней в спортивном комплексе «Металлург» поселка Нижний-Куранах и завершились 24 декабря финальными боями и церемонией награждения победителей.
В Первенстве участвовали спортсмены из Алданского, Нерюнгринского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского районов, Якутска и Амурской области.
С пожеланиями победы к боксерам и тренерам обратился глава Алданского района Северин Поздняков: «Желаю участникам соревнований продемонстрировать высокий уровень спортивного мастерства. Пусть победит сильнейший»!
Итоги распределились следующим образом:
Младшие юноши 2006-2007 г.р. до 34 кг.
Фролов Дмитрий (г. Тында) и Никулин Андрей (Якутск)
Победитель Фролов Дмитрий
Островский Максим (п. Нижний Куранах) и Карамзин Ренат (Мегино-Канагаласский)
Победитель Карамзин Ренат
Средние юноши 2004-2005 г.р. до 32 кг.
Мигалкин Сайдан (Алдан-Нюрба) и Борисов Борис (Мегино-Кангаласский)
Победитель Мигалкин Сайдан
До 36 кг.
Базаров Бадма (Усть-Алданский), Козичев Александр (п. Нижний Куранах)
До 40 кг.
Кодола Данил (пос. Нижний Куранах), Тимченко Богдан (г. Тында)
Победитель Тимченко Богдан (г. Тында)
До 48 кг.
Таратухин Никита (Н-Куранах) и Якимов Никита (Тында)
Победитель Таратухин Никита
Ксенофонтов Айтал (УстьАлданский) и Никифоров Эрчим (Мегино-Канагаласский)
Победитель Никифоров Эрчим
До 54 кг.
Капитанов Сергей (Тында) и Турбин Арман (Алдан)
Победитель Турбин Арман
Старшие юноши 2002-2003 г.р. до 40 кг.
Хакимов Роберт (Алдан) и Китаев Эрик (Мегино-Канагаласский)
Победитель Китаев Эрик
Тряпицын Андрей (Алдан) и Ушницкий Никита (УстьАлданский)
Победитель Ушницкий Никита
До 56 кг.
Куприянов Арсен (Усть-Алданский) и Егоров Сергей (УстьАлданский)
Победитель Егоров Сергей
До 63 кг.
Мельниченко Иван (Нижний Куранах) и Огурцов Владимир (Нижний Куранах)
Победитель Мельниченко Иван
До 70 кг.
Сухов Игорь и Сплендер Руслан (Мегино-Кангаласский)
Победитель Сплендер Руслан
Юниоры 2000-2001 г.р. До 52 кг.
1 место Турбин Билек (Алдан)
До 60 кг.
Гурин Максим (Тында) и Хакимов Денис (Алдан)
Победитель Гурин Максим (Тында)
До 91 кг.
1 место Большаков Сергей (Алдан)
Взрослые 1999 г.р. и старше до 60 кг.
Ботиров Жахоигир (Алдан) Цыбулов Дмитрий (Н-Куранах)
Победитель Ботиров Жахоигир
До 64 кг.
АликуловДаллер (Алдан) и Кривоносов Сергей (Алдан)
Победитель Кривоносов Сергейcomments powered by HyperComments