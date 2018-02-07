В Алданском районе прошли соревнования по многоборью пожарных и спасателей

В Алданском пожарно-спасательном гарнизоне прошли соревнования по многоборью пожарных и спасателей.

В соревнованиях, состоящих из 6 этапов, приняли участие команды из Алдана, Томмота и Нижнего Куранаха.

Препятствия на этапах отражали максимально приближенные условия работы пожарных и спасателей: махи гирями массой 24 кг, переворачивание покрышки от автомобиля УРАЛ, перемещение покрышки УАЗ ударами кувалды, сматывание рукавной линии способом «Восьмёрка», сгибание и разгибание рук (отжимания) в положении упора лёжа, перенос двух газовых баллонов. Самым сильнейшим участником состязаний с результатом выполнения упражнений 1 минута 49,26 секунды стал командир отделения пожарно-спасательной части №1 г.Алдана старший сержант внутренней службы Кокорин Александр.

По результатам командного первенства: 3 место заняла команда пожарной части №2 г.Томмот с временным результатом 9 минут 19,7 секунды, 2 место заняла команда пожарной части №3 посёлка Нижний-Куранах с временным результатом 8 минут 8 секунд, победителем соревнований в Чемпионате по функциональному силовому многоборью пожарных и спасателей стала команда пожарно-спасательной части №1 г.Алдана с временным результатом 7 минут 7 секунд.

«Данные соревнования показали высокий уровень физической подготовки, многофункциональность при выполнении упражнений различной степени тяжести, стремление быть «лучшими» и готовность к участию в аналогичных соревнованиях на территориальном уровне, которые состоятся в г. Якутске 2 апреля 2018 года» — отметил главный судья соревнований — начальник Алданского пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Колданов Григорий.