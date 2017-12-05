В Алданском районе прошел видеомарафон «Олонхо: читаем вместе»

С большим успехом в Алданском районе завершился видеомарафон «Олонхо: читаем вместе», организованный в ноябре месяце Алданской Центральной районной библиотекой им. Н. А. Некрасова. Более 80 человек стали участниками, а общее число просмотров видеосюжетов на странице в социальной сети ВКонтакте достигло 3 тысяч.

Цель проводимой акции — привлечение общественного внимания к Олонхо — героическому эпосу якутского народа, его популяризация в преддверии проведения Ысыаха Олонхо в 2018 году в Алданском районе, а также содействие развитию межкультурных процессов, придание нового импульса творческим и общественным инициативам граждан.

Олонхо читали студенты Алданского политехнического техникума, Алданского медицинского колледжа, взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники Центра семейного устройства, представители администрации района, города, поселений и наслегов Алданского района, учащиеся школ Алдана, Томмота, поселков Солнечного, Ленинского, Лебединого, Куранаха, Кутаны, Хатыстыра. Первыми свои видеоработы прислали учащиеся СОШ № 8 г. Томмота, сразу же задав высокую планку видеомарафону: артистизм, оформление площадки, костюмы, — все завораживало!

И взрослые, и дети проявили живой интерес к акции «Олонхо: читаем вместе». Отрывки читали и на якутском, и на русском языках. А вот Наместникова Татьяна, ученица СОШ № 10, прочитала свой отрывок на английском языке.

1 декабря в Некрасовке состоялась презентация видеокниги, в которую пока вошло лишь несколько страниц. Все, кто посетил это мероприятие, с интересом перелистали их. Книга начинается с великолепного чтения главой Алданского района Северином Поздняковым первой песни из Олонхо П. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» о создании на якутской земле Изначальной Матери-Земли. Яркий образ олонхосута удалось передать Паздниковой Анне, ученице СОШ № 5 п. Ленинский, которая прочитала зачин песни олонхо на якутском и русском языках и искусно перевоплощалась в злого духа абааhы.

О том, как в Верхнем мире родился богатырь Нюргун Боотур, поведали маленькие актеры СОШ № 10 п. Лебединый Афанасьев Богдан, Кович Вероника и Соловьев Станислав. Невозможно было не восхититься замечательным выступлением Ульяны Зверевой, ученицы СОШ № 1, слушая которую, перед глазами вставала правдивая картина неизмеримой Срединной земли народа айыы.

Но не было покоя людям на земле от жителей Нижнего мира, которые насылали на людей беды и болезни. О том, как вставали на их защиту богатыри, не боясь потерять жизнь в смертельной схватке с чудовищами-абааhы, поведала Михайлова Кристина, ученица СОШ № 9 п. Солнечный.

В этой борьбе верным помощником защитникам людей был богатырский конь. Ярко и эмоционально прочитала об этом отрывок из олонхо воспитанница Центра семейного устройства Аммосова Людмила. А о счастливом конце героических легенд народа Саха Балаева Залина, ученица СОШ № 1, рассказала в созданном ею мультипликационном фильме.

Каждый участник вложил в видеомарафон частицу своего сердца. Ежедневно на страничке Вконтакте просмотров и лайков становится все больше и больше. И это самая большая награда всем авторам книги «Олонхо: читаем вместе». Но это еще не конец. Впереди огромная работа по созданию полной книги из самых лучших видеороликов.

Как рассказала автор проекта, главный библиотекарь Алданской МЦРБ им. Н. А. Некрасова Ольга Лазарева: «Многие просят продлить видеомарафон. К нам присоединяются участники из других улусов республики. И это только подтверждает необыкновенный интерес жителей Якутии к шедевру устного нематериального наследия человечества — якутскому героическому эпосу Олонхо»!