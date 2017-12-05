АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-40
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.99
 69.91
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.12.2017, 11:05
Республика
Оленекский район получит новый зимник с выходом в Красноярский край
05.12.2017, 10:55
Происшествия
Нечистая на руку начальница почты получила условный срок
05.12.2017, 10:45
Республика
Прокуратура взялась за котельные Алданского района
05.12.2017, 10:35
Происшествия
Настойчивый парень вломился в дом к девушке
05.12.2017, 10:25
Культура & Образование
Дети-музыканты с ограничениями слуха — выступили на семинаре для неслышащих детей
05.12.2017, 10:15
Происшествия
Руководитель банковского отделения в Моме похитила более полутора миллионов рублей
05.12.2017, 10:05
Финансы
РСХБ направил в агропромышленный комплекс 797 млрд рублей
05.12.2017, 9:55
Республика
В Алданском районе прошел видеомарафон «Олонхо: читаем вместе»
05.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
05.12.2017, 9:45
Столица
В Октябрьском округе провели свою «Минуту славы»
05.12.2017, 9:35
Происшествия
Женщине не удалось свалить вину на ребенка
05.12.2017, 9:25
Происшествия
Немолодой любитель виртуальной реальности может получить реальный срок
05.12.2017, 9:17
Происшествия
За прошедший день в Якутии произошло три пожара
05.12.2017, 9:12
Происшествия
Подросток не уследил за прогрессом и украл устаревшее оборудование
05.12.2017, 9:00
Столица
Сегодня в Якутске -37, -39 градусов мороза
05.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 5 декабря 2017
05.12.2017, 3:30
Культура & Образование
Сегодня день рождения ведущей и художницы
04.12.2017, 21:44
Республика
Егор Борисов: Алмазодобывающая отрасль останется драйвером якутской экономики до 2050 года
04.12.2017, 19:00
Столица
В столице продолжается благотворительная акция «Елка добра»
04.12.2017, 19:00
Экономика
5 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
04.12.2017, 18:50
Происшествия
В выходные в ДТП пострадали четыре человека
04.12.2017, 18:40
Республика
Строганиной и хороводом встретили Зиму в Тикси
04.12.2017, 18:30
Красота & Здоровье
Медицинские маски не защищают от вирусов
04.12.2017, 18:20
Путешествия
Парк «Ленские столбы» будет принимать туристов круглый год
04.12.2017, 18:10
Общество
Не должно быть в Якутии детей, не получивших новогоднего подарка
04.12.2017, 18:00
Культура & Образование
В центре «Сосновый бор» успешно прошли открытые занятия педагогов
04.12.2017, 17:50
Политика
Рабочие встречи депутата Данчиковой
04.12.2017, 17:46
Столица
Усадьба Атласовых – победитель «Вкуса Якутии – 2017»
04.12.2017, 17:40
Культура & Образование
В Общественной палате РФ обсудили перспективную стратегию организации отдыха и оздоровления детей
04.12.2017, 17:30
Экономика
«Сахаэнерго» доставит более 26 тысяч тонн топлива в северные районы Якутии
04.12.2017, 17:26
Экология
Экстра
В Алданском районе найдено 2 фрагмента ракеты-носителя
04.12.2017, 17:21
Красота & Здоровье
«Снежные» красавицы Якутии: Не бойтесь мечтать и оставайтесь собой в любой ситуации
04.12.2017, 17:20
Столица
Голландцы и тывинцы – победители конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии»
04.12.2017, 17:10
Столица
Молодые специалисты поклялись работать на благо родного села
04.12.2017, 17:00
Происшествия
Смерть в общине: оленевод случайно убил своего брата
04.12.2017, 16:50
Общество
Фотофакт
Жительница Якутии съела колбасу с туалетной бумагой
04.12.2017, 16:40
Культура & Образование
Успех якутских музыкантов в международных конкурсах
04.12.2017, 16:30
Финансы
Агентство «Эксперт РА» установило стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Алмазэргиэнбанка
04.12.2017, 16:23
Республика
Галина Данчикова ответила на насущные вопросы жителей Среднеколымска
04.12.2017, 16:20
Экономика
Объявление
Как возместить затраты: Центр поддержки предпринимательства проводит семинар
04.12.2017, 16:10
Культура & Образование
Афиша
В Якутске пройдет выставка Раисы Бурцевой «Кэрэ эйгэтигэр»
04.12.2017, 16:00
Политика
В Якутии объявлен Год содействия занятости населения
04.12.2017, 15:50
Происшествия
Резонанс
В Намцах собаки напали на девочку: животные волочили ребенка по снегу на протяжении 27 метров
04.12.2017, 15:40
Республика
В Олекминске сданы три новостройки
04.12.2017, 15:30
Экономика
Правительство понизило прожиточный минимум в Якутии
04.12.2017, 15:20
Происшествия
В Мегино – Кангаласском районе из-за сильного тумана столкнулись три автомобиля: пострадали 5 человек
04.12.2017, 15:10
Столица
Названы победители конкурса «Строганина — 2017»
04.12.2017, 15:00
Экономика
Расходы на Дни Якутии в Москве превысили 50 млн рублей
04.12.2017, 14:50
Спорт
Кузьма Сивцев – двукратный абсолютный чемпион турнира Владимира Андросова
04.12.2017, 14:40
Экономика
В Якутии детские пособия повышены в 1,5 раза
04.12.2017, 14:30
Желток
Гламурный Павел Маринычев включился в борьбу за мандат Ил Тумэна?
04.12.2017, 14:20
Республика
В дома жителей села Асыма запущен природный газ
04.12.2017, 14:10
Экономика
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» вместе с ТПК «Камелек»
04.12.2017, 14:00
Спорт
Позитив
Якутянка Анастасия Шитикова – победительница первенства Европы по самбо!
04.12.2017, 13:45
Красота & Здоровье
Компания «КАМЕЛЕК» расширяет границы!
04.12.2017, 13:30
Финансы
Алмазэргиэнбанк: Финансовые институты должны играть значимую роль в переходе Якутии на цифровую экономику
04.12.2017, 13:15
Происшествия
Пожилая женщина поверила лжесотруднику банка и лишилась 30 тысяч рублей
04.12.2017, 13:00
Общество
Как «задобрить» инспектора госпожнадзора?
04.12.2017, 12:45
Происшествия
В Намском районе воры забрались на ферму и украли свинью
04.12.2017, 12:40
Культура & Образование
К 100-летию заслуженного учителя Петра Семеновича Скрябина пройдет торжественное собрание
04.12.2017, 12:30
Общество
В Якутске будут чествовать лучшие семьи республики
04.12.2017, 12:20
Культура & Образование
Якутянин завоевал золото на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
04.12.2017, 12:10
Общество
Свыше 500 пар варежек из Якутии отправятся в большое путешествие
04.12.2017, 12:00
Общество
Служба спасения напоминает об особенностях выживания на дороге
04.12.2017, 11:50
Экономика
Работодатели организаций ЖКХ объединились для решения проблем
04.12.2017, 11:40
Общество
В Алдане День юриста встретили борьбой с юридической безграмотностью
04.12.2017, 11:30
Спорт
Видео
Якутяне устроили забег в 40-градусный мороз
04.12.2017, 11:30
Общество
Как инвалиду создать собственное дело?
04.12.2017, 11:20
Культура & Образование
Томмотские КВНщики, шутя, решали проблемы экологии 
04.12.2017, 11:10
Происшествия
Малолетний ребенок-инвалид был оставлен без еды и подгузников на трое суток
04.12.2017, 11:00
Общество
Исправительные учреждения республики приняли участие в выставке-ярмарке «Сувениры Якутии»
04.12.2017, 10:50
Республика
Галина Данчикова поздравила среднеколымчан с началом Зимы
Архив новостей
Республика
5 декабря 2017, 9:55
116

В Алданском районе прошел видеомарафон «Олонхо: читаем вместе»

С большим успехом в Алданском районе завершился видеомарафон  «Олонхо: читаем вместе», организованный в ноябре месяце Алданской Центральной районной библиотекой им. Н. А. Некрасова. Более 80 человек стали участниками, а общее число просмотров видеосюжетов на странице в социальной сети ВКонтакте достигло 3 тысяч.

Цель проводимой акции — привлечение общественного внимания к Олонхо — героическому эпосу якутского народа,  его  популяризация в преддверии проведения Ысыаха Олонхо в 2018 году в Алданском районе, а также содействие развитию межкультурных процессов, придание нового импульса творческим и общественным инициативам граждан.

Олонхо читали студенты Алданского политехнического техникума, Алданского медицинского колледжа, взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники Центра семейного устройства, представители администрации района, города, поселений и наслегов Алданского района, учащиеся школ Алдана, Томмота, поселков Солнечного, Ленинского, Лебединого, Куранаха, Кутаны, Хатыстыра.  Первыми свои видеоработы прислали учащиеся СОШ № 8 г. Томмота, сразу же задав высокую планку видеомарафону: артистизм, оформление площадки, костюмы, —  все завораживало!

И взрослые, и дети проявили живой интерес к акции «Олонхо: читаем вместе». Отрывки читали и на якутском, и на русском языках. А вот Наместникова Татьяна, ученица СОШ № 10, прочитала свой отрывок на английском языке.

1 декабря в Некрасовке состоялась презентация видеокниги, в которую пока вошло лишь несколько страниц. Все, кто посетил это мероприятие, с интересом перелистали их. Книга начинается с великолепного чтения главой Алданского района Северином Поздняковым первой песни из Олонхо П. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» о создании на якутской земле Изначальной Матери-Земли. Яркий образ олонхосута удалось передать Паздниковой Анне, ученице СОШ № 5 п. Ленинский, которая прочитала зачин песни олонхо на якутском и русском языках и искусно перевоплощалась в злого духа абааhы.

О том, как в Верхнем мире родился богатырь Нюргун Боотур, поведали маленькие актеры СОШ № 10 п. Лебединый Афанасьев Богдан, Кович Вероника и Соловьев Станислав. Невозможно было не восхититься замечательным выступлением Ульяны Зверевой, ученицы СОШ № 1, слушая которую, перед глазами вставала правдивая картина неизмеримой Срединной земли народа айыы.

Но не было покоя людям на земле от жителей Нижнего мира, которые насылали на людей беды и болезни. О том, как вставали на их защиту богатыри, не боясь потерять жизнь в смертельной схватке с  чудовищами-абааhы, поведала Михайлова Кристина, ученица СОШ № 9 п. Солнечный.

В этой борьбе верным помощником защитникам людей был богатырский конь. Ярко и эмоционально прочитала об этом отрывок из олонхо воспитанница Центра семейного устройства Аммосова Людмила. А о счастливом конце героических легенд народа Саха Балаева Залина, ученица СОШ № 1, рассказала в созданном ею мультипликационном фильме.

Каждый участник вложил в видеомарафон частицу своего сердца. Ежедневно на страничке Вконтакте просмотров и лайков становится все больше и больше.  И это самая большая награда всем авторам книги «Олонхо: читаем вместе». Но это еще не конец. Впереди огромная работа по созданию полной книги из самых лучших видеороликов.

Как рассказала автор проекта, главный библиотекарь Алданской МЦРБ им. Н. А. Некрасова Ольга Лазарева: «Многие просят продлить видеомарафон. К нам присоединяются участники из других улусов республики. И это только подтверждает необыкновенный интерес жителей Якутии к шедевру устного нематериального наследия человечества — якутскому героическому эпосу Олонхо»!

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Алданского района. Материал предоставлен главным библиотекарем Алданской МЦРБ им. Н. А. Некрасова Ольгой Лазаревой
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.11.2017, 20:39
Общество
Эксклюзив
Назван лучший памятник Якутии!
03.12.2017, 17:37
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?
30.11.2017, 13:01
Происшествия
Экстра
Самолет с делегацией Якутии не смог из-за тумана приземлиться в Якутске
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
05.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
01.12.2017, 11:01
Политика
Экстра
Назначен заместитель руководителя АГиП Якутии
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
03.12.2017, 23:21
Желток
Эксклюзив
Позитив
Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
04.12.2017

«Снежные» красавицы Якутии: Не бойтесь мечтать и оставайтесь собой в любой ситуации

Финансы
04.12.2017

Агентство «Эксперт РА» установило стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Алмазэргиэнбанка

Резонанс
Происшествия
04.12.2017

В Намцах собаки напали на девочку: животные волочили ребенка по снегу на протяжении 27 метров

Республика
04.12.2017

В дома жителей села Асыма запущен природный газ

Экономика
04.12.2017

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» вместе с ТПК «Камелек»

Позитив
Спорт
04.12.2017

Якутянка Анастасия Шитикова – победительница первенства Европы по самбо!

Эксклюзив Позитив
Желток
03.12.2017

Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  

Политика
03.12.2017

В Якутии проходят выборы глав