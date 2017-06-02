В Алданском районе прошел турнир по ушу на призы филиала ДРСК ЮЯЭС

В Алданском районе Республики Саха (Якутия) прошли соревнования по ушу на призы филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети». На спортивной площадке встретились более 60 участников из разных спортивных школ района. Соревнования прошли по двум дисциплинам: ушу-таолу и ушу-саньда.

В результате упорной борьбы, в командном зачете первое место заняла команда спортивного клуба «Русак», основанная профсоюзной организацией филиала «ЮЯЭС». В числе лидеров в личном зачете были дети сотрудников филиала.

— Поддержка спорта и здорового образа жизни — очень важное направление нашей работы, — говорит председатель профсоюзной организации «Электропрофсоюз» филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Павел ТУРЧЕНКО. — Соревнования прошли на достойном уровне, это говорит о росте популярности боевых искусств и здорового образа жизни в целом.

Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены грамотами и памятными подарками. Руководство филиала ДРСК «Южно-Якутские электрические сети» получило благодарственное письмо от главы МО «Алданский район».