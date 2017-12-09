В Алданском районе прошел Бал чемпионов

Итоги уходящего спортивного года подвели в Алдане на Балу чемпионов. Впервые спортсмены, тренеры, социальные партнеры, администрация района и города, родные, друзья, коллеги и просто неравнодушные к спорту жители района собрались вместе, чтобы порадоваться успехам и победам своих друзей, родных, воспитанников, детей.

Физкультура и спорт – не только упражнения для развития организма и здорового образа жизни. Это соревнования, воля к победе, борьба с самим собой, желание превзойти соперника. С другой стороны, это зрелище. Наверняка поэтому начался спортивный праздник с видеоряда самых запоминающихся событий и достижений уходящего года. Многие из собравшихся в зале увидели себя на большом экране. Это и лыжники, и футболисты, и легкоатлеты, и представители боевых искусств.

Спорт в Алданском районе представлен более 30 видами. Ежегодно в районе проводится более 70 Чемпионатов и первенств по видам спорта и различные споривно-массовые мероприятия с большим охватом населения. Появляются новые виды спота такие как флорбол, гонки на квадрациклах, черлидинг, гонки на снегоходах.

Кузница спортивных кадров в районе — Алданская детская юношеская спортивная школа, открытая в 1958 году, где в настоящее время культивируется 12 видов спорта: лыжные гонки, cамбо/дзюдо, баскетбол, волейбол, футбол, бокс, хоккей, пауэрлифтинг, легкая атлетика, вольная борьба, плавание, шахматы. Тренеры работают во всех населенных пунктах района.

Первым большую спортивную семью поздравил глава Алданского района Северин Поздняков. Говоря о физкультуре и спорте, как об одном из приоритетных направлений социально-экономического развития района, он поблагодарил тех, кто своей профессией выбрал тренерскую работу, трудится в сфере физической культуры, занимается в различных клубах и секциях, просто любит спорт и болеет за наших спортсменов.

К поздравлениям главы района присоединился мэр города Александр Бугай.

В этот незабываемый день 64 спортсмена получили денежные сертификаты за высокие результаты, за укрепление имиджа Алданского района в Республике и за её пределами. Тренеры спортсменов получили благодарности главы района и денежные сертификаты.

Во время торжества со сцены звучала справочная информация о высоких достижениях спортсменов, сопровождаемая фото-презентацией. У родителей на глазах блестели слезы гордости за своих детей, а сами спортсмены в этот день были непривычно торжественны в вечерних нарядах.

Среди шестидесяти лучших спортсменов года по праву можно выделить чемпионов ДВФО по легкой атлетике Валерия Пашкова, Никиту Симонова и Арсения Кучер; неоднократную чемпионку России, ДВФО, РС(Я), Международных турниров по самбо и дзюдо, кандидата в мастера спорта Инну Стринаглюк.

Визитной карточкой Алданского района по праву являются лыжные гонки. В активе Алданских лыжников медали чемпионатов Якутии, Дальнего Востока и Сибири, России, Европы, Азии.

В числе лучших спортсменов года в этом виде спорта стали Соснин Михаил, мастер спорта РФ по лыжным гонкам, абсолютный чемпион РС(Я) по лыжным гонкам и биатлону, победитель и призер Зимних Спартакиад РС (Я),неоднократный призер Сибири и Дальнего Востока, Двукратный призер Международных соревнований «Праздник Севера» в г. Мурманксе, член сборной России 2013 года, участник этапа Кубка Мира; Дубова Анастасия, чемпионка и трехкратный призер Первенства РС (Я) и Всероссийских Соревнований по лыжным гонкам. Член сборной команды РС (Я). Кандидат в сборную РФ по л/г( в рейтинге-7место); Щерба Анастасия, мастер спорта РФ, абсолютная чемпионка РС (Я) по лыжным гонкам, Победитель и призер Зимних Спартакиад РС (Я), Дальневосточных турниров и Всероссийских соревнований.

В день проведения бала пришла радостная новость не только для района, но и для всей России. Воспитанница Талибшо Ёрасейнова Анастасия Шитикова, КМС, многократна чемпионка РС (Я), России и ДВФО, призер VI Международных игр «Дети Азии», завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по самбо.

В 2017 году завершается этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения Российской Федерации.

По итогам весеннего этапа тестирования в Алданском районе знаки отличия ГТО получили 136 участников всех возрастных категорий. Вручение знаков отличия проводили директор Детско-юношеской спортивной школы г. Алдан Николай Радченко, руководитель Республиканского центра тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Алданского района Максим Скупой, Главный судья республиканского центра тестирования Алексей Конобеев и администратор Республиканского центра тестирования Татьяна Соловьева.

В этот праздничный день благодарности главы МО «Алданский район были вручены руководителям предприятий и организаций, которые систематически помогают спортсменам Алданского района реализовывать свой потенциал и добиваться высоких результатов. Благодарности получили и руководители общественных организаций различной направленности.

Праздник спорта показал, что в Алданском районе укрепляют позиции в воспитании здорового поколения, что здесь работают тренеры, способные привить любовь к спорту юным, что руководители предприятий готовы вкладывать ресурсы в подающих надежду спортсменов и в развитие спортивного направления в целом.