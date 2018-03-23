В Алданском районе произошло два ДТП с участием большегрузов

21 марта около 16 часов 30 минут на 610 км федеральной автодороги «Лена» водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», двигаясь со стороны города Алдан в сторону города Нерюнгри, при повороте с второстепенной дороги не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущество транспортному средству, движущемуся по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

47-летний водитель и 56- летняя пассажирка легкового автомобиля с множественными травмами были госпитализированы в реанимационное отделение Алданской центральной больницы. До настоящего времени состояние водителя расценивается как крайне тяжелое.

Водитель «КамАЗа» имеет стаж вождения 5 лет. В этот день он перевозил контейнеры, с его слов, прежде чем совершить маневр, он посмотрел по сторонам и , убедившись в безопасности, начал движения. Однако, как утверждает водитель, когда он уже практически выехал на проезжую часть из-за поворота на большой скорости выехала легковая автомашина. Попытку остановить большегруз экстренным торможением все же не позволила избежать столкновения. Водитель «КамАЗа» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.12.13 за не предоставление преимущества. За причинение тяжкого вреда здоровью и повреждение имущества пострадавших ему придется отвечать в гражданском порядке в суде.

22 марта около 13 часов 30 мин. водитель автомобиля «Ивеко» в составе прицепа-трейлера перевозил контейнер с нарушением правил перевозки крупногабаритных грузов. В результате произошло падение груза на встречную полосу, при этом повреждения получила повреждения автомашина УАЗ. Лишь по счастливой случайности никто из находившихся в салоне российского внедорожника не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения требований безопасности в сложных дорожных и погодных условиях, при проезде перекрестков, выезде с прилегающих территорий или второстепенных направлений. Особое внимание необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов, мест возможного появления пешеходов, особенно – детей. Водителям большегрузов следует помнить об особенностях управления такими транспортными средствами и габаритных характеристиках, при перевозке грузов иметь необходимые документы и разрешение на такую перевозку.