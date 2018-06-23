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23 июня 2018, 16:08
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В Алданском районе почтили память жертв Великой Отечественной войны

«Ты помни, Россия, как все это было…»

Роковое утро 22 июня — день, пропитанный болью, день начала войны, унесшей миллионы жизней и оставившей глубокий след в сердцах и душах живущих, вспоминали в эту пятницу по всему миру. В Алданском районе память солдат, ушедших и не вернувшихся с войны, жертв концлагерей, невинно убиенных и замученных фашистским агрессором людей почтили минутой молчания, митингами и возложением цветов к мемориалам Славы.

В поселке Ленинский митинг прошел у здания администрации. Минутой молчания почтили жители память всех погибших в страшной войне, и тех, кто погиб в последующие годы от ран. В Ленинском не осталось в живых ни одного ветерана войны, но каждого их них односельчане помнят поименно.
«Это им мы обязаны счастьем жить, дышать, мечтать, творить, любить. Память имеет своё начало, но не имеет конца, и нет покоя нам, живущим на земле, ибо каждый из нас повторяет: «Я живу, потому, что кто-то погиб за меня!..»», — сказала жительница поселка.
Свечи у Мемориала погибшим войнам зажгли в этот день жители поселка Лебединый. Маленькие жители прочли проникновенные стихи о войне, героизме и подвиге советских солдат. О боли и страданиях нашего народа и непоколебимой вере в победу!
Стихи и песни о войне звучали и у Обелиска славы в городе Томмот, где состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Открыл митинг глава Томмота Александр ЗВЕРЮХА. Председатель совета ветеранов и пенсионеров Мария КАРПОВА вспомнила земляков, ушедших на войну с первых ее дней, призвала молодое поколение не допустить подобной трагедии. В завершении все присутствующие почтили память воинов, погибших в те страшные годы, минутой молчания и возложили цветы к обелиску Славы.
На митинге в Алдане было многолюдно. Ветераны тыла, Дети войны, горожане, коллектив Газпром трансгаз Томск, участники летних школьных лагерей собрались у обелиска Славы. Торжественным почетным караулом встали бойцы юнармии и молодые казаки Алданского станичного казачьего общества. С театрализованной композицией «Письма войны» выступили актеры Театра юного зрителя.
С призывом помнить и никогда не допустить повторения страшных событий ВОВ обратились к жителям города глава Алдана Александр БУГАЙ, председатель Совета ветеранов Салим Абдулович КОЗЫРЕВ, председатель Алданского отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» Ильдус Абдулович САДДАРОВ, депутат районного Собрания Роза Васильевна СОЛНЫШКИНА, начальник штаба Юнармии сотник Сергей КАРГИН, клирик Алданского благочиния, иерей Вячеслав КАНИН.
Минуту молчания у обелиска Славы в Алдане разбудили громкие выстрелы в памяти о скорбных событиях в истории нашей Родины.

Источник: Пресс-служба Алданского района
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