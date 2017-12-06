В Алданском районе обнаружен второй фрагмент ракеты-носителя

Сегодня в Алданском районе специалисты смогли добраться до места падения второго фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Напомним, ранее рабочей группой была обнаружена и вывезена первая часть фрагмента ракеты-носителя, вторую часть тогда не удалось обнаружить.

По словам старшего госинспектора Алданского комитета охраны природы Петра Иванова, вторая часть ракеты-носителя была расположена в 2 км 600 м от найденного первого фрагмента.

«Вторая часть фрагмента оказалась в два раза больше первой, его длина составляет – 6,99 м., ширина – 3,30 м. Фрагмент мы вытащили на более удобную площадку и распилили на мелкие части для дальнейшей транспортировки», — сообщил он.

Специалистами Минприроды РС(Я) также отобраны пробы снежного покрова под фрагментом и в пяти метрах от него.

Как отметил Петр Иванов, вывоз частей фрагмента запланирован на завтра. Транспортировка будет осуществляться на вертолете представителями ФГУП «ЦЭНКИ» и ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».