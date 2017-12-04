В Алданском районе найдено 2 фрагмента ракеты-носителя

Сегодня, 4 декабря на территории Алданского района было обнаружено два фрагмента головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1б». Как отмечает старший госинспектор Алданского комитета охраны природы Петр Иванов, один фрагмент вывезен с места обнаружения, а до второго добраться пока не удалось.

«Вторая часть расположена в 2 км 600 м от последнего маленького фрагмента. Отобраны пробы снежного покрова под фрагментом и в 5 метрах от фрагмента обтекателя. 5 декабря запланированы мероприятия по вывозу второго фрагмента с участием ФБУ «Авиалесоохраны» с вырубкой леса под площадку для приземления вертолета. Также будут продолжены поисковые мероприятия оставшихся частей. Судя по найденным фрагментам, обтекатель развалился на очень мелкие частицы», — заявил Петр Евгеньевич.

В поисковых мероприятиях участвовали специалисты Госкорпорации «Роскосмос», Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), экологи Барнаульского института СО РАН, подразделение ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», а также представители Минприроды Якутии в лице старшего госинспектора Алданского КОП Петра Иванова.

Напомним, 28 ноября с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М». Целевым назначением пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» является выведение на солнечно-синхронную орбиту спутников дистанционного зондирования земли (картирование, мониторинг ледовой обстановки и чрезвычайных ситуаций и др.). В районах падения в Вилюйском и Алданском районах работают специалисты Госкорпорации «Роскосмос», министерств охраны природы и здравоохранения РС(Я), представители ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», ГБУ РС(Я) «Якутская база авиационной охраны лесов», администрации Вилюйского, Алданского районов и наслегов.