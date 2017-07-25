В Алданском районе мужчина украл велосипед и подарил его сыну

В начале июня житель Алданского района, возвращаясь домой после поиска работы, увидел на крыльце торгово-развлекательного комплекса велосипед, убедился, что за ним никто не наблюдает, и похитил его.

По приходу домой злоумышленник подарил велосипед своему сыну, пояснив, что купил велосипед в долг. Стоимость велосипеда составляла более 19 тысяч рублей, принадлежал он 12-летней девочке.

Как впоследствии выяснилось, обвиняемый и потерпевшие проживали в одном районе, а сын обвиняемого и девочка, оставившая без присмотра свой велосипед на крыльце торгово-развлекательного комплекса, знали друг друга. Через несколько дней после совершения кражи, девочка увидела, как мальчик катается на ее велосипеде, и сообщила об этом матери.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой уголовное дело «кража» направлено в Алданский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры.