В Алданском районе дан старт КВНовскому движению

Председатель Молодёжной Общественной Организации «КВН Южной Якутии» Дмитрий Кара посетил Алданский политехникум с идеей продвижения течения Клуба весёлых и находчивых в Алданском районе.

Знакомство со студентами политехникума, которое состоялось 27 февраля, Дмитрий начал с рассказа о родной команде «Дежавю», получившей «Большого Ки-Ви-На в Темном» на музыкальном фестивале Высшей лиги КВН в Юрмале. Показал видеоролик с выступлением команды, упомянул Надежду Анграрскую – знаменитую участницу команды, певицу, резидента телевизионного шоу на ТНТ «Comedy Woman», уроженку города Нерюнгри, которая в скором времени тоже нанесёт визит в Алдан с сольным концертом. Ребята с интересом слушали Дмитрия, многие остались после выступления и уже «в узком кругу» пообщались более плотно.

Идея организации студенческой лиги КВН в Алданском районе возникла давно. Активная работа началась с получения поддержки главы и депутатов района. Для формирования нескольких команд и создания конкуренции запланировано привлечение в движение работающей молодежи.

«Сейчас мы проводим ознакомительные встречи в учебных заведениях, после 8 марта начнёт работать «Школа КВН», будут проходить мастер-классы, а месяца через полтора уже планируется первая игра», — пояснил Дмитрий Кара.

В дальнейшем, из лучших игроков команд будет сформирована сборная Алданского района для выступлений на республиканском и Российском уровне.