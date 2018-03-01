В Алданском районе дан старт КВНовскому движению

Председатель Молодёжной Общественной Организации «КВН Южной Якутии» Дмитрий Кара посетил Алданский политехникум с идеей продвижения течения Клуба весёлых и находчивых в Алданском районе.
Знакомство со студентами политехникума, которое состоялось 27 февраля, Дмитрий начал с рассказа о родной команде «Дежавю», получившей «Большого Ки-Ви-На в Темном» на музыкальном фестивале Высшей лиги КВН в Юрмале. Показал видеоролик с выступлением команды, упомянул Надежду Анграрскую – знаменитую участницу команды, певицу, резидента телевизионного шоу на ТНТ «Comedy Woman», уроженку города Нерюнгри, которая в скором времени тоже нанесёт визит в Алдан с сольным концертом. Ребята с интересом слушали Дмитрия, многие остались после выступления и уже «в узком кругу» пообщались более плотно.
Идея организации студенческой лиги КВН в Алданском районе возникла давно. Активная работа началась с получения поддержки главы и депутатов района. Для формирования нескольких команд и создания конкуренции запланировано привлечение в движение работающей молодежи.
«Сейчас мы проводим ознакомительные встречи в учебных заведениях, после 8 марта начнёт работать «Школа КВН», будут проходить мастер-классы, а месяца через полтора уже планируется первая игра», — пояснил Дмитрий Кара.
В дальнейшем, из лучших игроков команд будет сформирована сборная Алданского района для выступлений на республиканском и Российском уровне.
«Разумеется, начинать всегда не просто, главное суметь заинтересовать молодёжь. Не будет лишней и поддержка руководства учебных заведений. КВН открывает для каждого новые горизонты. Там вы сможете проявить свои способности и применить все свои «фишечки». Мы ждём всех на свои мастер-классы, где можно будет многому научиться. Главное — желание», — подытожил КВНщик.