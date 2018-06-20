В Алданском районе чествовали работников социальной службы

100-летие социальной службы России — праздник людей, посвятивших себя благородному делу — работе с теми, кто нуждается в помощи и поддержке, отметили в эти выходные алданцы. Во Дворце культуры слова признательности и благодарности звучали в адрес ветеранов и работников социальной службы Алданского района.

В Алданском районе история развития социальной службы берет начало с июля 1937 года прошлого века, когда начал свою работу окружной собес. В военные годы заведующими работали Н.Г. Скрипченко, П. Пыхтеев. В послевоенные годы в Алданском окружном собесе, которым руководили Т.К. Егоров, В.С. Минак, Е. Находкин, Е.В. Красноперова, А.И. Васильев, работало 9 человек. Отдел обслуживал около 2 320 жителей района, из них инвалидов-350 человек, ветеранов труда-1230 человек. С 1984 по 1991 года отдел возглавляла Лидия Федоровна Забелина. Тогда работа отдела заключалась в назначении и выплате пенсий, оформлении пособий многодетным и одиноким матерям, в их ведении была и социально-бытовая работа, патронаж на дому и многое другое.

В 1992 году было образовано Управление социальной защиты населения и труда Алданского района — один из крупных территориальных органов Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия). Сегодня в управлении социальной защиты поддержку получают более 15 500 жителей района. Всего управлением предоставляются 77 государственных услуг, хотя коллектив насчитывает всего 40 человек. В разные годы им руководили Алексей Иванович Ковалев, Иннокентий Матвеевич Гоголев, Михаил Осипович Бурков, Александр Лукич Бугай, Инга Николаевна Ефремова, Елена Васильевна Ткачева. С 2014 года Управление социальной защиты населения Алданского района возглавляет молодой и энергичный руководитель Вадим Мазурок.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, Вадим Владимирович подчеркнул:

«Милосердие, сострадание, душевная теплота – без этих качеств невозможно представить человека нашей профессии. Благодаря заботе, чуткости и самоотверженному труду пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться, верить и любить. Работник социальной службы – это не просто профессия, это скорее состояние души. С праздником»!

Действительно в системе социальной защиты населения Алданского района трудятся люди, любящие свою профессию и отдающие тепло души и сердца всем, кто нуждается в поддержке и сочувствии. Это четыре разнопрофильных учреждения, где заняты настоящие энтузиасты своего дела:

Томмотский психоневрологический интернат — крупнейшее в республике специализированное лечебно-профилактическое и социально-реабилитационное учреждение подобного рода, которое в июне 2018 г. отметит 65- летний юбилей (и.о. директора Андрей Герасимов). Республиканский специальный дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов в селе Ыллмах, начавший свою деятельность с декабря 2002 г (руководитель Александр Малов). Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов», принявший своих первых жителей 12 апреля 2010 года — самое молодое учреждение социального стационарного обслуживания (директор Саргылана Николаева). Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», создан в марте 1999 года. Основные задачи центра — профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (руководитель Оксана Морозова)

Многие годы социальная служба поддерживает тесную связь с организациями, предприятиями, администрациями города и района. И конечно, в этот юбилейный вечер слова благодарности, не смолкая, звучали со сцены. Работников социальной службы пришли поздравить Депутат Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александр Николаевич Дудников; заместитель главы района по экономике Александр Дудников, вручивший Благодарственные письма от главы района Северина Позднякова; глава города Алдан, Отличник социальной службы РС(Я) Александр Бугай; начальник пенсионного фонда Алданского района, Отличник пенсионного фонда РФ Августина Дьячковская ; заместитель председателя Совета депутатов поселка Ленинский Сергей Захаров, вручивший Благодарственные письма от главы поселка Светланы Гордиенко ; председатель Совета ветеранов и пенсионеров поселка Ленинский Ромоальда Горбунова; председатель Совета ветеранов войны, тыла и труда Салим Абдулович Козырев; председатель Совета пенсионеров Елена Береснева; начальник управления культуры Алданского района Анастасия Помалейко; директоррайонной межпоселенческой библиотеки им. Некрасова Наталья Речистер; директор школы с углубленным изучением отдельных предметов Людмила Соколовская.

Ведущие вечера торжественно зачитали приветственный адрес от председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко с выражением особой признательности и уважения к ветеранам социальной службы. И пожеланием всем, кто сегодня находится в ее благородных рядах, успехов в многотрудном деле, оказания помощи всем, кто нуждается в ней — от малых детей до почтенных ветеранов.

Государственными наградами к 100-летию социальной службы РФ были награждены:

Голощапова Галина Геннадьевна , социальный работник УСЗНиТ – Правительственная награда «Гражданская доблесть»;

, социальный работник УСЗНиТ – Правительственная награда «Гражданская доблесть»; Киселева Татьяна Анатольевна , социальный работник УСЗНиТ – Отличник социальной службы;

, социальный работник УСЗНиТ – Отличник социальной службы; Севастьянова Нина Михайловна , главный бухгалтер РСДИОПИ с. Ыллымах — Отличник социальной службы;

, главный бухгалтер РСДИОПИ с. Ыллымах — Отличник социальной службы; Ребяга Наталья Юрьевна , социальный работник УСЗНиТ — Почетная Грамота;

, социальный работник УСЗНиТ — Почетная Грамота; Тарасова Людмила Михайловна , социальный работник УСЗНиТ — Почетная Грамота;

, социальный работник УСЗНиТ — Почетная Грамота; Гончарук Светлана Фанилевна , реабилитолог УСЗНиТ — Почетная Грамота;

, реабилитолог УСЗНиТ — Почетная Грамота; Стаферова Анна Петровна, главный бухгалтер УСЗНиТ — Благодарственное письмо.

К поздравлениям присоединились и творческие коллективы района, добавившие музыкальности и праздничного настроения торжеству. Управление социальной защиты благодарит за помощь в организации мероприятия администрацию и управление культуры города Алдана, а также магазин «Эльф».