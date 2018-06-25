В Алданском пожарно-спасательном гарнизоне прошли учения

С поступления вводной на пункт связи части ПЧ №3 о коротком замыкании электропроводки в помещении прачечной и последующем условном возгорании начались тренировочные пожарно-тактические учения на объекте общежития «Золотинка» п. Нижний-Куранах.



Согласно расписания выездов на данный объект привлечены силы и средства по 3 номеру сложности пожара, 9 единиц основной и специальной пожарной техники, службы жизнеобеспечения. По поступившей информации от администрации объекта в здании возможно нахождение людей. Объекты с массовым пребыванием – являются здания в большинстве случаев со сложной конструктивной планировкой, наличием большой пожарной нагрузки и выделяемыми при возникновении пожара токсичными продуктами сгорания. На момент прибытия первого пожарного подразделения условная площадь пожара составляла 102 кв.м.

Слаженные действия персонала по проведению эвакуации людей из здания в минимальные сроки, позволило совместно с пожарными подразделениями службами города значительно снизить масштабы возможных аварий и последствий от них, что повлияло на исход в целом, отметил — заместитель начальника службы пожаротушения майор внутренней службы АРАПИДА Василий.

В процессе учений был решён ряд вопросов связанных с размещением людей при возникновении пожара в том числе в зимний период времени, применение средств оповещения о пожаре и многое другое.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)