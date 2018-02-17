В Алданском пожарно-спасательном гарнизоне прошли соревнования по мини-футболу

К году культуры безопасности и жизнедеятельности МЧС России и предстоящему празднованию Дня защитника Отечества была посвящены соревнования по мини-футболу IX–ой спартакиады ГУ МЧС России по РС (Я), прошедшие вчера в Алданском районе. В соревнованиях приняли участие 4 команды: из г. Алдана пожарно-спасательная часть №1 и аппарат управления ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)», а также команды пожарных частей г. Томмота и посёлка Нижний — Куранах.

Команды были разделены между собой по жеребьевке. Все команды играли между собой по несколько минут. Если тайм оканчивался в ничью, то проводилась серия пенальти, после чего и определялся победитель. Практически все игры носили напряженный характер, и никто не желал уступать.

В итоге по результатам соревнований места распределились следующим образом: 3 место заняла команда — пожарной части №3 поселка Нижний – Куранах, 2 место присуждено команде — пожарно-спасательной части №1 г. Алдана, а победителем соревнований стала команда — ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)».

Помимо командных мест, в ходе игры были выявлены сильнейшие игроки. По итогам игры лучшим защитником признан — старший инструктор по вождению пожарного автомобиля – (водитель) пожарно-спасательной части №1 старший сержант внутренней службы БУКИН Сергей; лучшим нападающим стал командир отделения ПСЧ №1 старшина внутренней службы КОНДРАТЬЕВ Артём. Лучшим вратарём признан — начальник караула МПЧ №8 ПЕСЕГОВ Вадим, а лучшим бомбардиром, с результатом 5 забитых мячей зарекомендовал себя начальник караула ПСЧ №1 лейтенант внутренней службы КАРЕЕВ Антон.

Турнир по мини-футболу прошел на высоком организационном уровне, все участники получили незабываемый заряд бодрости и хорошее настроение.

Следующим этапом спартакиады будет настольный теннис, который состоится 1 марта в мужском и женском зачётах.

Источник: ФГКУ «1 ОФПС по РС (Я)»