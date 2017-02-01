В Алданском политехническом техникуме прошел демоэкзамен

Высокий уровень знаний показала выпускная группа ЭГС-141С Алданского политехнического техникума на демонстрационном экзамене по компетенции «Сварочное производство» согласно стандартам WorldSkills Russia с 26 по 28 января.

Экзамен проходил в корпусе для сварочного производства Алданского политехнического техникума, оборудованного новейшими и современными сварочными аппаратами. В первый день участники прошли жеребьевку, знакомство с заданиями и инструктаж по технике безопасности. За три дня участники выполнили 3 модуля заданий. Первый модуль «Сварка углеродистой стали». Второй модуль «Сварка пластин из алюминия». Третий модуль «Сварка пластин из нержавеющей стали».

«Демоэкзамен позволяет руководителям предприятий увидеть учебный процесс в целом, оценить базу, а главное результат будущих выпускников, насколько они владеют будущей специальностью, а для самих учеников процесс соревновательности и работа перед будущими работодателями-своеобразный проверочный момент. И здорово, что большинство ребят успешно с ним справились. Те же, кто еще не показал высокий результат поняли над чем надо работать, к чему нужно приложить максимум усилий, чтобы на следующем демоэкзамене быть выше уровнем».- дал свою оценку генеральный директор ООО «Еловское Транстрой» Александр Николаевич Дудников.

Среди руководителей предприятий так же присутствовали Павел Григорьевич Турченко, заместитель ген. директора по управлению персонала ДРСК «Южно-Якутские электрические сети»; Иван Иванович Петров, директор ООО «Теплосервис»; Эдуард Васильевич Кленин ,заместитель начальника управления автодороги «Лена», Светлана Сергеевна Жорняк, специалист по развитию ОАО «Золото Селигдара» и Анатолий Николаевич Щербак, заместитель по управлению персоналом ОАО АК«ЖДЯ».

«Демоэкзамен позволяет осуществить более тесную связь между предприятиями, которые производят целевое обучение специалистов, и политехникумом, предоставляет возможность предприятиям повлиять на выпуск специалистов,- поделился впечатлениями Анатолий Никоаевич Щербак. — Например, в ближайшее время будут серьезно востребованы специалисты по газовому оборудованию, потому что и подразделения Акционерной компании «Железные дороги Якутии» будут переходить на сжиженный газ вместо дизельного топлива, и заход большого магистрального газопровода в Алданский район, и газификация района потребуют наличие специалистов рабочих профессий по газовому оборудованию».

В программу демоэкзамена руководство политехникума включило проведение форсайт — сессии где с руководителями производственных коллективов были обсуждены дальнейшие перспективы, рассмотрено внедрение демоэкзамена, показаны успехи учебного заведения в WorldSkills в России и какие задачи стоят перед проведением международных соревнований WorldSkils в Казани в 2019 году. А в 2017 году в Арабских Эмиратах будет проходить международный чемпионат.

На форсат –сессии руководители политехникума и руководители предприятий обсудили новые профессии для обучения в Алданском политехникуме из списка ТОП 50, которые объявлены Правительством РФ как наиболее востребованные в народном хозяйстве России.

«Наше учебное заведение только в начале пути и у нас хорошие перспективы, а главное у ребят большое желание достичь самого высокого уровня. У нас была хорошая возможность на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в г. Якутске в марте минувшего года посмотреть как работают сверстники из Южной Кореи и понять в каком направлении двигаться и в каком направлении работать».- рассказала Лилия Михайловна Иванова, директор политехникума.

Практические знания участников оценивала экспертная комиссия в которую вошли: Александр Николаевич Бондаренко( заместитель директора техникума по учебно-производственной работе), Оксана Георгиевна Пахомова(заведующая кафедрой транспортно-строительных дисциплин техникума), Сергей Анатольевич Репкин– (старший мастер), Алданский политехнический техникум» Евгений Петрович Воловников (электрогазосварщик 6 разряда АО «Алданзолото ГРК»).

Стоит отметить что все участники справились с заданиями на высшем уровне.

Справка:

Демонстрационный экзамен – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, проводится с целью определения у выпускников уровня знаний, умений и навыков по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Согласно федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50, реализация которых начнется с предстоящего 2017-2018 учебного года, проведение государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих является обязательным, по программам подготовки специалистов среднего звена – по усмотрению образовательной организации.