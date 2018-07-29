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В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону

В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону «Железная лига-8: Вызов Алдана».

В рамках турнира было проведено 12 боев: 11– рейтинговых и один супер бой. В этом году «Вызов Алдана» собрал спортсменов из Алдана,  Хандыги, Нерюнгри, Якутска, Читы, Благовещенска, Узбекистана, Бразилии.

Отчаянные и смелые юноши  встретились в зрелищных поединках. Для остроты ощущений турнир проходил не в обычном спортивном зале, а на специально обустроенном ринге стадиона Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта.

 Панкратин это возрождённый, древний олимпийский вид единоборства. Сегодня панкратион переживает вторую молодость. Возрождаемый вид борьбы безопаснее своего древнего предшественника. Поединки в нём проводятся с ограничением времени, и использованием легких, удобных и надежных защитных приспособлений, в значительной степени снижающих травматизм. При этом суть борьбы остается неизменной. В нашей республике панкратион стремительно набирает популярность. Напомним, турнир  в Алдане проходит уже во второй раз, так что недостатка в зрителях на турнире по современному  панкратиону «Вызов Алдана» не было. Бои турнира прошли весьма азартно как для борцов, так и для болельщиков, полностью оправдав  надежды последних.

Страсти болельщиков подогревало и то, что в числе заявленных бойцов были и земляки алданцы Александр Тихомиров, Аксёнов Анатолий, Перекупка Виктор, Ползиков Илья, Мазур Геннадий, Товмасян Варужан.

В главном бое турнира сразились  кандидат в мастера спорта, победитель турнира по Панкратиону «Вызов Алдана»  алданец Александр Губкин   и  спортсмен из Испании, бразилец  Густаво Фортунато.   Под  неутихающий рев болельщиков уверенную победу одержал спортсмен из Алдана.

Источник: Пресс - служба Алданского района. Фото Дарьи Комаровой.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Маричка
29 июля 2018, 22:54

А были ли там «грязевые драки»? Было бы приколько посмотреть как жырные тёти деруться. первый бой в грязи предлагаю провести между Софией Булчукей и Свиноматкой. Руководитель сайта так разжирела что как раз было бы забавно.

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