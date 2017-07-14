В Алдане задержан руководитель промышленного участка при даче взятки должностному лицу

Руководитель одного из промышленных участков назначил встречу начальнику подразделения по вопросам миграции возле одного из развлекательных заведений г. Алдан. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия), там он предложил ей 160 тысяч рублей за несоставление административных материалов в отношении иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Сотрудник полиции уведомила об этом компетентные органы, и злоумышленник был задержан при покушении на дачу взятки должностному лицу. comments powered by HyperComments Источник:

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