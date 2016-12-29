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Республика
29 декабря 2016, 21:06
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В Алдане выбрана лучшая новогодняя открытка – 2017

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Творческий конкурс для жителей Алданского района на лучшую новогоднюю открытку

провели сотрудники филиала ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» в преддверии Нового года. Более 200 человек приняли активное участие и прислали свои работы. Идею активно поддержала администрация МО «Алданский район».

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Самые активные оказались дети из разных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений. Часть  присланных открыток — семейные и коллективные работы, каждая из них достойна особого внимания.

«Конкурс был придуман в канун праздника, с целью создания праздничной атмосферы и реализации творческого потенциала среди населения, в первую очередь среди молодежи, — отмечают сотрудники Центра. — Участники проявили фантазию. Изготовленные с использованием разных техник, оригинально выполненные  работы впечатляют своей красотой и праздничностью. Чтобы подарить праздничное настроение и немного тепла, открытки уже вручили и будут вручать людям с ограниченными возможностями».

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К одним из наилучших работ отнесены открытки Качанова Дмитрия: г. Алдан,  Яцив Кристины, Алданский СРЦН,  Поповой Анны, с. Угоян.

Победителям и призерам  вручены подарочные денежные сертификаты. Все конкурсанты получат сертификаты в благодарность за участие.

 

 

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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